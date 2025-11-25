El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general

Ya hay nombre para sustituir a Álvaro García Ortiz. El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, según informan fuentes del Ministerio de Justicia y Presidencia,

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos, señalan desde del departamento de dirigido por Félix Bolaños.

Actualmente es fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

Lucha contra la violencia de género

El Gobierno destaca su amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Además, fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Una vez aprobada la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como Fiscal General del Estado.

Esta decisión es también de una importancia relevancia política después del polémico fallo del Tribunal Supremo por el que se ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos a raíz del caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato durante estos años, por ejemplo, ha sido una fiel defensora de la ley del 'sólo sí es sí' y se ha volcado en la lucha contra la violencia de género. En una entrevista con infoLibre hace dos años declaró: "El negacionismo disuade a la mujer y da poder al agresor".

El Gobierno ha esperado a que volviera el presidente de su viaje oficial a África, donde ha participado en la cumbre del G20 y en la cumbre UE-África, para anunciar el nombre. La decisión la han tomado directamente el propio Sánchez y Bolaños en un momento de tensión con parte de la judicatura por el fallo del Tribunal Supremo.