El Gobierno recurre la Ley de Concordia de Extremadura por invadir sus competencias

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.

Los derechos reconocidos por la Ley estatal de Memoria Democrática, cuya protección minimiza la norma autonómica, según el Ejecutivo, son los derechos a la verdad, la reparación material y moral y las garantías de no repetición.

La denominada "concordia" no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas y la reconciliación social debe construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, señala el recurso.

Además, argumenta que la ley extremeña restringe la colaboración institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática y supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal.

Junto a ello, el recurso señala que la norma autonómica invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos, ámbitos en los que la Constitución atribuye competencias al Estado.

La Junta defiende esta Ley, que busca "la paz social"

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido la Ley de Concordia de Extremadura y ha asegurado que la norma busca "la paz social y la integración", así como que se reconozca la situación de todas las víctimas.

"Defensa de una norma que intenta dar cumplimiento a algo que todo gobierno debe buscar: la concordia, la paz social y la integración, que superemos determinadas situaciones y atendamos, por supuesto, por esa paz que debemos tener", ha expresado Manzano en rueda de prensa, a preguntas de los medios, tras la reunión del Consejo de Gobierno extremeño.

El Gobierno recurrirá la Ley de Concordia de Extremadura ante el Constitucional Ver más

A su juicio, el Estado está legitimado para presentar el recurso y el Gobierno extremeño estará "a la espera" de lo que diga el Constitucional, pero ha subrayado la defensa por parte de la Junta de esta ley que busca "llegar a la concordia" y el reconocimiento de todas las víctimas.

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que invade sus competencias, además de que reduce la protección de las víctimas reconocida en la Ley de Memoria Democrática.

El recurso señala que la norma extremeña incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente al Estado, razones por las que, entiende, no es constitucional.