El Gobierno requiere a Ayuso que cumpla la ley de Memoria y deje los "exabruptos"

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha pedido este jueves a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se deje de "exabruptos" y cumpla con la Ley de Memoria Democrática, porque, con su negativa, ha dicho, está convirtiendo a Madrid en una comunidad "alegal".

López ha respondido así a Ayuso después de que ésta haya dicho este jueves en la Asamblea de Madrid que el presidente del Gobierno está "obsesionado" con la Comunidad de Madrid e ironizara con la posibilidad de colocar una placa en La Moncloa que diga "aquí se esconde el hermano de Sánchez" y otra en Ferraz (sede del PSOE), que advierta de que "se admiten pagos en metálico".

Todo ello después de que el Gobierno de Ayuso anunciara un recurso en la Audiencia Nacional contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, que albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista y actualmente es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Para el ministro y líder de los socialistas madrileños, es Ayuso la que vive "obsesionada" con el jefe del Ejecutivo, porque, en su opinión, "no tiene otra cosa en la cabeza", como preocuparse por las listas de espera de sanidad en Madrid.

Además, ha advertido a Ayuso de que, más allá de lo que piense, "tiene la obligación" de cumplir con las leyes, como la Ley de Memoria Democrática y la de Vivienda aprobada por el Gobierno.

"Por lo tanto, que se deje exabruptos y que se dedique a cumplir con la ley", ha añadido a los periodistas, tras asistir a la inauguración del VII foro 'Alianza por el Talento Digital', organizado por AMETIC, en Madrid.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cree que el Gobierno de Ayuso queda en "ridículo" por no defender la memoria, al rechazar poner una placa en un lugar que fue un centro de "torturas" durante el franquismo.

"No tiene ningún sentido que no apoye una medida que es absolutamente democrática y que está validada por la propia historia. Es buscar siempre el conflicto donde no debiera existir", ha comentado en una entrevista en La Sexta.

Torres se ha preguntado si el Gobierno de Ayuso pretende imponer el "pensamiento único" y ha pedido además a la presidenta madrileña que sea cuidadosa cuando habla del hermano de alguien ya que, en su opinión, "tendría que tener en cuenta con quién vive", en alusión a su novio, que está acusado de fraude fiscal.