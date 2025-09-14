La huelga del personal de seguridad provoca grandes colas en Barajas

La huelga convocada por el personal que vigila los controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas causó este domingo grandes colas y tiempos de espera de hasta 90 minutos para pasar el control, según ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), informa EFE.

A primera hora de la tarde, AENA ha informado que la situación se estaba normalizando tras el "caos" de la mañana". En ese momento de la tarde, los tiempos de espera eran ya de 7 minutos en la terminal 4 y en algún filtro de otras terminales de un máximo de 14 minutos, según esas fuentes.

Las aerolíneas han lamentado el "grave perjuicio" que la huelga, convocada por la empresa Trablisa, había causado a pasajeros y aerolíneas y exigen una solución inmediata a la entidad pública gestora de los aeropuertos españoles, AENA.

"Instamos a AENA a que adopte las medidas necesarias para poner fin al caos que se está produciendo en uno de los principales aeropuertos del país”, había afirmado Javier Gándara, presidente de ALA, en declaraciones recogidas en un comunicado.

Fuentes de AENA indicaron a EFE que la afección en el paso por los filtros variaba dependiendo de cada terminal y las horas de programación de vuelos y que, a esta hora, "los tiempos máximos son de 20 minutos".

En cuanto a las operaciones, las mismas fuentes aseguraban que había "alguna demoras en algunos vuelos" por la llegada tardía de pasajeros, pero que "no había afectado a la operativa de forma generalizada".

Esta misma huelga se ha sufrido en los últimos días en el control de mercancías y ahora ha extendido sus efectos a los pasajeros.

La empresa a la que pertenecen los convocantes de la huelga, Trablisa, ha solicitado al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que ésta sea declarada "ilegal y abusiva por multitud de defectos formales y materiales".

Cómo Ryanair se convirtió en la primera aerolínea de España a base de insultos, presión y conflictos Ver más

Al mismo tiempo ha anunciado, en un comunicado, que interpondrá una demanda judicial y que se reserva "acciones por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar".

Trablisa entiende que esta convocatoria pretende alterar lo pactado en el Convenio Colectivo Estatal de Seguridad y en acuerdos específicos firmados con el Comité de Empresa, lo que constituye "una huelga novatoria expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico".

Además, dice haber detectado múltiples defectos de forma que invalidan la convocatoria, por lo que insta a este grupo de trabajadores -formado por un total de 21 de los más de 850 que forman parte de la seguridad del aeropuerto- a que desconvoquen de inmediato la huelga.