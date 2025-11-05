Lobato desvincula a Moncloa y a la Fiscalía del mensaje que recibió de Acera sobre el fraude del novio de Ayuso

El senador y ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha dicho este miércoles que nunca supo el origen del 'pantallazo' con el correo clave del caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que recibió de un cargo de Moncloa.

Lobato ha declarado como testigo en el juicio que acoge el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, admitía en nombre de su cliente un fraude a Hacienda en busca de un pacto.

El ex secretario general del PSOE-M dimitió como líder de los socialistas madrileños tras la controversia generada por registrar ante notario unos mensajes que se cruzó con Pilar Sánchez Acera.

Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, ahora ministro y entonces director de gabinete de Presidencia del Gobierno, le mandó un pantallazo con el correo que centra este juicio para que lo usara en la Asamblea de Madrid.

Según la conversación, Juan Lobato se interesó por el origen del correo y le preguntó si eso "se ha publicado en algún sitio". "Porque llega, la tienen los medios", contestó Sánchez Acera. "Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la fiscalía (sic)" le responde.

En su declaración, Lobato ha asegurado que nunca supo el origen de ese pantallazo. "Lo intenté reiteradamente saber y no conseguí más que "está en los medios" pero no se me contestó el origen".

Lobato ha explicado que la "prudencia" le guió para preguntar por el origen porque, si no lo conoce, "a nivel de imagen pública se puede interpretar que quien puede tener interés es la Fiscalía y que puede parecer que me ha llegado de ahí" y eso "no tenía sentido que pasara".

Eso sí, ha querido dejar claro que no conoce a nadie de la Fiscalía General y que, por tanto, "en absoluto" ha recibido ese pantallazo de nadie procedente de esa institución.

Del mismo modo, ha negado que recibiera indicaciones o instrucciones de Moncloa en este caso. "Nunca", ha dicho.

El juez Ángel Hurtado, responsable de la investigación, aludió a "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" al fiscal general, si bien la Sala que revisó sus decisiones retiró esa expresión por no haber "sido acreditada con suficiencia".