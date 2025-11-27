Juanfran Pérez Llorca releva a Mazón como president de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox

El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves nuevo president de la Generalitat Valenciana en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al respaldo de Vox, con cuyos votos ha obtenido la mayoría absoluta que precisaba para su investidura, informa EFE.

Pérez Llorca necesitaba al menos 50 votos para ser elegido y ha recabado 53, los que suman los 40 los diputados del grupo popular -incluido su predecesor, Carlos Mazón, que ha acudido al pleno para el momento de la votación- y los 13 del grupo Vox, frente a los 45 negativos de los parlamentarios socialistas y de Compromís.

La votación se ha hecho tras los discursos del único candidato a la investidura y de los portavoces de los grupos parlamentarios mediante llamamiento a los diputados, a quienes se ha nombrado uno a uno para que dijeran 'sí', 'no' o 'abstención'.

Una vez finalizada la votación, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha declarado que Juanfran Pérez Llorca quedaba investido como president de la Generalitat, lo que ha sido recibido con aplausos por parte de los diputados del PP y Vox.

Los compromisos de Pérez Llorca

El recién elegido president ha ofrecido a los grupos un "pacto de les Corts" que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de la legislatura y ha defendido el cambio liderado en 2023 por Mazón.

En materia de inmigración, ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes, al tiempo que ha mostrado su oposición al decreto de reparto de esos menores por ser "una tremenda irresponsabilidad".

Se ha referido también al Pacto Verde europeo, del que ha dicho que tal como está planteado es "la peor amenaza" a la que se enfrentan los agricultores, y ha defendido la continuidad de la central nuclear de Cofrentes.

Ha reclamado también la ejecución por parte del Gobierno central de las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana, entre las que ha citado las presas de Vilamarxant y de Cheste y la reparación de la presa de Forata, así como otras en los barrancos de Pozalet y La Saleta o del Poyo. Por su parte, Vox ha celebrado los compromisos adquiridos por el candidato, pero le ha instado en que profundice más en algunos de ellos.

Además, el candidato ha ofrecido "diálogo, consenso y acuerdo" en su nuevo mandato y ha insistido en que es necesaria la "calma" porque "la crispación y los insultos nos alejan a los políticos de la realidad".

Al ser preguntado por la primera acción que hará como president, Pérez Llorca ha apuntado que aún no ha jurado el cargo, y que además tiene que presentar su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), algo que "no es baladí" para él, pues "han sido veintidós años de trabajo".

En cuanto a la oposición valenciana, la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha considerado que esta es una investidura "fake". El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Pérez Llorca de ser un "regente provisional" con el que se "alarga la agonía", en lugar de la salida "digna y razonable" de unas elecciones.

Por su parte, la asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a otras entidades, han protestado ante Les Corts Valencianes contra la investidura, con un muñeco con la cara del candidato que han estrenado este jueves, y alguna de ellas han entrado a seguir el pleno invitadas por la oposición.

La reacción de Mazón

El todavía president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado que Pérez Llorca será un president "extraordinario" y ha dicho que le va a apoyar en la medida de sus posibilidades.

En declaraciones a los periodistas al finalizar el debate de investidura en Les Corts Valencianes este jueves, al que ha asistido únicamente en su fase final de votación, Mazón ha dicho que hoy es el día del nuevo president de la Generalitat y que no iba a ser él quien lo interrumpiera.

Ha afirmado que ser president es "una responsabilidad muy importante" y ha considerado que todos tienen que apoyar a Pérez Llorca "por el futuro" de esta tierra, algo que está "por encima de todo".

Por su parte, la dirección nacional del PP ha celebrado el apoyo de Vox a su candidato autonómico. Fuentes cercanas a la dirección han destacado a EFE que la elección de Pérez Llorca supone "un problema menos para el PP y un problema más para el PSOE".

El nombramiento de Pérez Llorca deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en un plazo de diez días, según establece la ley de Gobierno del Gobierno valenciano. Posteriormente, habrá un nuevo pleno de Les Corts para que jure el cargo de president, que será el próximo martes 2 de diciembre a las 12:00 horas, y formule una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate.

Así lo ha acordado este jueves la Junta de Síndics, que se ha reunido al acabar el pleno en el que Pérez Llorca ha sido elegido nuevo president. Una vez jurado el cargo, ya estará en disposición de dar a conocer la composición del Ejecutivo que le acompañará en su nueva responsabilidad y que será el quinto gobierno de esta legislatura.