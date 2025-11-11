El juez cita el domingo a la alto cargo de Moncloa investigada en el caso de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha trasladado al próximo domingo la declaración de la alto cargo de Presidencia del Gobierno que imputó recientemente en la causa, y la de los tres testigos que estaban previstas para este miércoles.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado atiende la petición del letrado de Cristina Álvarez, asesora de Gómez investigada en la causa, de cambiar la declaración debido a que tiene otra citación este miércoles.

Así traslada al domingo día 16 a las 17:30 horas la declaración de la actual secretaria general de la Presidencia, Judit González Pedraz, como investigada por presunta malversación en relación con el nombramiento y el desempeño de funciones de la asesora de Gómez.

También cambia las declaraciones como testigos del exvicerrector en la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio; del presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar Silvela, y del responsable institucional de Google, Miguel Escassi, que también pasan a estar citados el próximo domingo.

En el mismo escrito, el juez da el visto bueno para Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tengan que ir personalmente a presentar sus pasaportes al juzgado, y que de este trámite se encargue la Policía.

Peinado continúa la causa contra Begoña Gómez e imputa a la actual secretaria general de Presidencia Ver más

Además de estas declaraciones, Peinado ha citado a varias personas responsables de la Universidad Complutense de Madrid a declarar como testigos el próximo 28 de noviembre.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga -además de a Judit González- a Begoña Gómez, a Cristina Álvarez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por cinco presuntos delitos.

Investiga si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.