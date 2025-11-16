El juez Peinado archiva la causa a la alto cargo de La Moncloa imputada en el ‘caso Begoña Gómez’

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión, que supone el sobreseimiento libre para la alto cargo de Moncloa, tras tomarle declaración como investigada este domingo.

Judit González ha contestado a las preguntas del magistrado y de su letrado, desvinculándose de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, detallan las fuentes.

El magistrado tomará declaración también este domingo a tres testigos que ya declararon ante él, una vez que la instrucción ha avanzado: el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa (IE), Diego del Alcázar, y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi.