El juez Peinado envía a la UCO los correos aportados por el exvicerector de la Complutense

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha enviado a la UCO de la Guardia Civil los correos que ha aportado el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, en los que intercambia mensajes con la asesora en Moncloa de Gómez, Cristina Álvarez, según recoge EFE.

El Juzgado de instrucción número 41 recibió el pasado día 16 los correos que había solicitado el magistrado al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, según desvela el auto del juez, conocido este miércoles, en el que ha propuesto que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular en la pieza en la que investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en Moncloa, y en las funciones que presta.

Fuentes jurídicas han informado de que el juzgado ya ha ordenado enviar estos correos a la UCO para su análisis.

El juez Juan Carlos Peinado solicitó el pasado día 10 a Juan Carlos Doadrio, que era vicerrector cuando se aprobó que Gómez codirigiera una cátedra en la Complutense y ya declaró como testigo en la causa principal, que entregara todos los correos en los que aparezca como remitente o destinataria Cristina Álvarez.

Lo hizo el mismo día que comparecieron Gómez y Álvarez como investigadas por presunta malversación en la pieza separada en la que indaga sobre la contratación y funciones de la asesora.

La orden de Peinado para requerir los correos parte de una petición de las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, en la que reclamaban "los más de cien correos electrónicos" a los que este ex alto cargo de la institución aludió en su declaración ante el juez.

Tras conocer la petición del juez, el abogado de Cristina Álvarez la recurrió ante la Audiencia Provincial alegando que Peinado debió hacerlo en una providencia y no en un auto, y que vulnera los derechos de su patrocinada.