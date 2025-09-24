El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación por un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado sentará en el banquillo a Begoña Gómez, Cristina Álvarez, su asistente, y a Francisco Martín, Delegado del Gobierno en Madrid ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Gómez, cita a los tres el próximo sábado y explica que, tras sus declaraciones como imputados, la causa está lista para juicio. A los tres los cita este sábado a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido.

Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos en un procedimiento que comenzó con una denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa. Una de estas líneas de investigación, indaga en su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, que trabajó para ella mandando correos en su nombre en la Universidad Complutense de Madrid.

El juez ha justificado este paso en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a seguir investigando, en la negativa de Gómez a contestar a todas las preguntas y, finalmente, en los emails que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez. Ahora ya, entiende, “se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta”.

Peinado da este paso después de que el Supremo impidiese que imputase al ministro Bolaños por la contratación de la asistente de Gómez. También ha presentado varias demandas contra políticos como Óscar Puente y los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.