TRIBUNALES

El juez procesa a Iñigo Errejón como presunto autor de una agresión sexual a Elisa Mouliaá

  • El juez considera que hay indicios de que cometió el delito
  • El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado
Errejón llega al juzgado para prestar declaración. Sergio Pérez / EFE

El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito, según informa EFE.

El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

(En ampliación)

