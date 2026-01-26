La jueza de la dana cita a declarar como testigos a tres escoltas de Mazón el próximo 9 de febrero

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha citado a declarar como testigos el próximo 9 de febrero a tres escoltas del entonces president de la Generalitat cuando sucedió la catástrofe, Carlos Mazón, informa EFE.

En una diligencia de la que ha dado cuenta este lunes el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la instructora ha citado asimismo a testificar, el 2 de marzo, al diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

Para el 4 y el 5 de marzo han sido citados como testigos, en el mismo juzgado de Catarroja, sendos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que participó activamente tras las inundaciones y barrancadas que aquel 29 de octubre de 2024 causaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

El pasado viernes, la jueza Nuria Ruiz Tobarra citó a declarar como testigo el próximo 20 de febrero al subinspector responsable de los escoltas de Carlos Mazón cuando sucedieron los hechos.

Para ese mismo día ha sido también citado a testificar el chófer que condujo al entonces president hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana (Valencia), donde estaba reunido el Cecopi.

Unas testificales "plenamente necesarias" según la jueza

El pasado 21 de noviembre, la instructora acordó citar a los escoltas y al chófer que estuvieron al servicio de Mazón en aquella jornada, concretamente entre las 15 y las 21 horas, al considerar que su declaración es "plenamente necesaria" por si le oyeron comunicarse con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas -investigada en esta causa penal- o realizar algún comentario a raíz de esas conversaciones.

La magistrada considera necesario saber si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión a Mazón y a Pradas.