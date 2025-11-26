La Junta asegura que las mamografías pendientes de cribados en Andalucía estarán el viernes

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que las 2.317 mujeres que no habían sido informadas de los resultados dudosos en las mamografías de los cribados del cáncer tendrán completadas sus nuevas pruebas diagnósticas este próximo viernes, salvo dos casos que han solicitado hacerse la prueba en diciembre, según informa EFE.

En un comunicado, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha señalado que así se cumple con el compromiso anunciado por el consejero Antonio Sanz de finalizar estas pruebas antes del 30 de noviembre.

Las denuncias de mujeres que no habían sido informadas de los resultados de los cribados provocó una crisis en el Gobierno andaluz en la que dimitió la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, y un enfrentamiento de la Junta con la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla Amama, que asegura que ha recibido más de 4.000 consultas por estos fallos.

"Entre el 6 y el 10 de octubre, todas las mujeres fueron llamadas, informadas y citadas para realizar las pruebas necesarias, según indicación del radiólogo", señala el comunicado de la Consejería, emitido después de la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama.

Esta comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad como del Servicio Andaluz de Salud, así como de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes de las distintas provincias andaluzas.

Además, en la comisión se ha informado sobre el trabajo que está realizando el grupo específico que revisa el circuito completo del programa de cribado de cáncer de mama, con especial atención al sistema de información.

También se han consensuado propuestas para simplificar y unificar la información que reciben las mujeres, tanto a través de cartas, como de SMS y en la aplicación ClicSalud+, "evitando tecnicismos y garantizando coherencia entre canales".

También se recoge la necesidad de mejorar la trazabilidad en los casos que requieren derivación al hospital, para asegurar un seguimiento adecuado y detectar retrasos, y se plantean mejoras en la organización del sistema de información para evitar duplicidades de historiales, facilitar la consulta de antecedentes mamográficos y mejorar la comunicación entre unidades, distritos y hospitales.

Esta semana el consejero de Sanidad ha vuelto a pedir a Amama información de los datos de que disponga sobre errores en los cribados de cáncer de mama y ha insistido en que se habían detectado 2.317 casos, aunque la asociación insiste en que no puede facilitarle información, documentación y testimonios salvo con consentimiento expreso, ya que se lo impide la Ley de Protección de Datos.