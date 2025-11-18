Les Corts agendarán este jueves la investidura de Pérez Llorca para sustituir a Mazón

La Junta de Síndics de Les Corts Valencianes se reunirá este jueves a las 11:00 horas para tratar la fecha del pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

El reglamento de Les Corts establece que la fecha del pleno de investidura del president de la Generalitat la establece la Presidencia de la Cámara autonómica, una vez oídos los síndics (portavoces) de los grupos parlamentarios, entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas.

Este miércoles acaba el plazo oficial para que el PP registre la candidatura del síndic del Grupo Popular en Les Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a presidir la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón el pasado 3 de noviembre.

Dados los plazos que recoge el reglamento, el pleno de investidura se celebrará la semana que viene y en él será necesaria mayoría absoluta (50 votos) para que el candidato sea elegido president, algo que suman los 40 diputados del PP y los 13 de Vox.

Por el momento, no se ha hecho público el resultado de las negociaciones entre el PP y Vox para cerrar el que sería el tercer pacto de esta legislatura entre ambas formaciones, tras el que permitió elegir a Mazón president de la Generalitat y aprobar los presupuestos autonómicos para 2025.