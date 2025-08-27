Luis Tosar, Carolina Yuste o Jordi Évole apoyan una flotilla de solidaridad con Palestina

Una veintena de artistas, entre ellos Luis Tosar, Carolina Yuste, Fernando León de Aranoa y Carlos Bardem, junto a periodistas como Jordi Évole y políticos como Ada Colau, han publicado este miércoles un vídeo de apoyo a la flotilla de solidaridad con Palestina Global Sumud, que partirá de Barcelona el 31 de agosto, según informa EFE.

"Esta es la mayor llamada histórica de nuestra generación", dice Carlos Bardem en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales este miércoles la organización de esta iniciativa internacional de la sociedad civil contra la guerra de Israel en Gaza, que contará con más de 50 barcos y representación de al menos 44 países, según han informado.

En el vídeo también participan para explicar la acción Victoria Luengo, Juan Diego Botto, Álvaro Cervantes, Carmen Morales, Manolo Solo, Aitor Luna y Susana Abaitua, entre otros.

"Nunca en la historia fueron asesinados tantos periodistas, trabajadores de la ONU y personal sanitario", remarcan después de hacer hincapié en que "el genocidio de Israel en Gaza se ha intensificado en los últimos 22 meses" y que ese país ha lanzado "el equivalente a ocho bombas atómicas de Hiroshima sobre mujeres, hombres, niños y niñas".

La flotilla contará con marineros, sanitarios, juristas y activistas de todo el mundo, entre ellos la actriz estadounidense Susan Sarandon, la activista sueca Greta Thumberg y el actor brasileño Tiago Ávila. Ayer se informó de que también participarán la regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma Lucía Muñoz, la activista y comunicadora Alejandra Martínez y la sanitaria y activista Reyes Rigo.