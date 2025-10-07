Madrid impugnará el decreto que pone límites a la creación de nuevas universidades privadas

El consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado este martes que la Comunidad de Madrid impugnará el Real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que pone límites a la creación de nuevas universidades privadas, según informa EFE.

El Gobierno de Pedro Sánchez "ha consumado el ataque a la Universidad privada que anunció el pasado abril", ha dicho Viciana sobre el decreto que considera "un ataque sin precedentes en la historia de la democracia española contra la iniciativa privada, contra la libertad de cátedra, de empresa y de educación", ha afirmado en un mensaje remitido a los medios de comunicación.

Sin profesores ni investigación: las lagunas con las que Madrid autoriza universidades privadas Ver más

A su juicio, se trata de un "esperpento normativo" que atenta contra la Constitución, contra la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, además de ir en contra del principio de jerarquía normativa y la irretroactividad de las normas.

Además de tener un "informe en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia", el decreto no busca incrementar la calidad de las universidades sino que tiene "una finalidad ideológica" e introduce requisitos "tan arbitrarios como, por ejemplo, un número mínimo de alumnos para establecer un nuevo proyecto universitario", añade Viciana.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "vamos a impugnar este Real Decreto y nos vamos a oponer a él con todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance", concluye el consejero para quien lo único que se busca es "tapar los casos de corrupción que rodean el Gobierno de Pedro Sánchez".