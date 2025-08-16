Marta Varela, la mujer detrás de los discursos de Feijóo a la que le gusta trabajar en la sombra

Si hay un rasgo que caracteriza a Alberto Núñez Feijóo es la "discreción", al menos en lo que se trata de las decisiones que afectan a la vida orgánica del Partido Popular, una cualidad a la que que otros menos próximos al gallego se refieren como "desconfianza". Así lo apuntan diversas fuentes de la formación a infoLibre, que aseguran que el jefe de la oposición solo comparte sus estrategia con un grupo de incondicionales que integran su círculo más íntimo. Un equipo de profesionales procedentes casi en su totalidad del periodismo que ha ido conformando a lo largo de su carrera política en Madrid y en Galicia y que le acompaña en bloque desde su aterrizaje al frente del Partido Popular hace ya más de tres años. Una de ellas es Marta Varela, su jefa de gabinete.

Varela es una de las figuras con más influencia en Génova. Procura no destacar y está más cómoda detrás de los focos, en las labores de fontanería, pero es también la autora de la mayoría de discursos de Feijóo, según apuntan fuentes autorizadas a este periódico. Gallega de origen, tras licenciarse en Periodismo en Santiago, fue redactora de Cope y Europa Press, hasta que en 2009 dio el salto a la Xunta, como asesora del primer gobierno de Feijóo. En 2013 pasó a ser su jefa de Comunicación hasta 2020. Desde entonces es su directora de gabinete. Primero en Galicia y luego en Madrid, un cargo que ejerce desde abril de 2022.

Feijóo la incluyó en las listas electorales de las elecciones del 23J, aunque su actividad parlamentaria es escasa. "Es trabajadora, discreta y resolutiva", resume uno de sus compañeros de filas, que destaca que Feijóo "confía mucho" en ella, hasta el punto de ser la que diseñó, junto con equipo más amplio, la campaña de las autonómicas y municipales y de las generales del 2023. Por decisión del presidente del PP y en calidad de jefa de gabinete, asiste también a los comités de dirección del partido, en los que tienen asiento los cargos estrictamente políticos, como Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Elías Bendodo o Juan Bravo, entre otros.

Varela está casada con el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta, actualmente al frente de la comunicación de Génova. De la Matta también es periodista y aterrizó en Galicia en 2007 enviado por el PP nacional para ayudar a Feijóo a preparar las elecciones de 2009. Su cargo como jefe de prensa del PP no le impidió ocupar durante once años un asiento en el Consejo de Administración de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y es, junto con Varela, una de las personas que siempre acompaña a Feijóo.

El hecho de que el núcleo duro de Feijóo esté formado por periodistas es en sí mismo muy revelador de la importancia que el equipo da a la comunicación. En Galicia fue muy evidente: la prioridad siempre fue favorecer un ecosistema mediático cómodo, aunque la dinámica cambió con su aterrizaje en Madrid, que no fue nada fácil para el líder del PP. En estos tres años Génova ha fichado a varios periodistas que seguían habitualmente la información del partido, con el objetivo de captar mejor también a la prensa madrileña.

Mar Sánchez Sierra, su colaboradora más antigua

Otra de las claves de bóveda del equipo personal de Feijóo es Mar Sánchez Sierra. Recomendada por el entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, le acompaña desde su primer cargo político en Madrid al frente del antiguo Insalud, en la primera administración de José María Aznar, y le ha seguido desde entonces en Correos, en el último Gobierno de Manuel Fraga, en los años de oposición en el Parlamento gallego y después en sus trece años como presidente de la Xunta.

Después de un cuarto de siglo de colaboración, en el PP todos saben que Feijóo no da un paso que ella no conozca y que no haya evaluado previamente, pero siempre desde un segundo plano. En la etapa de Feijóo en Madrid le obligó a dar un paso adelante al formar parte del equipo de dirección política del PP con el puesto de vicesecretaria de Proyección e Imagen, aunque ella nunca se ha considerado una mujer de partido. Feijóo es su responsabilidad exclusiva y el único compromiso por el que rinde cuentas, aseguran quienes la conocen bien.

Es diputada y, al igual que Varela, su enorme peso político contrasta con su discretísimo perfil público, con contadas menciones desde los grupos de la oposición en más de una década como alto cargo del Gobierno gallego. Su rol en la Cámara Baja está centrado en su trabajo, en buena medida, en formular más de un millar de preguntas parlamentarias para fiscalizar Radio Televisión Española (RTVE). En sus preguntas, combina materias de control general a la corporación estatal de los medios públicos, como decisiones laborales, cifras de audiencias, contrataciones o la interinidad de su consejo de administración con otras de mayor carga partidaria, ideológica e incluso personal.

Pérez, Castro y Conde, tres hombres clave para Feijóo

Entre los más veteranos del equipo, ya desde los años de la oposición en Galicia (2004-2009), está Álvaro Pérez, licenciado en Derecho, diplomado en Empresariales por la Universidad de Comillas y el único que no procede del periodismo y la comunicación. Como asesor jurídico especializado en estrategia política, durante años ha sido también imprescindible en la toma de decisiones internas, y ahora, después de un breve paso por la empresa privada, se reincorporó al círculo del líder del PP para ayudarle en el intento de ganar las elecciones generales de 2023. La última remodelación de Génova lo situó como el coordinador parlamentario.

Además de Pérez, hay otra figura capital para Feijóo, según identifican fuentes del PP: Francisco Conde López, exconselleiro de Economía de la Xunta. Un cargo al que accedió en el 2012, aunque desde 2009 ya ejercía como asesor económico del ahora presidente del PP. Conde es una persona de su máxima confianza y así lo demostró durante su etapa en la Xunta: amplió su consellería en 2015 para concederle las competencias en materia de empleo y en 2020 lo nombró vicepresidente segundo. Es diputado desde las elecciones de 2023, pero al igual que Varela y Sánchez Sierra, su aportación es más orgánica que parlamentaria. También forma parte del comité ejecutivo del PP nacional.

Otra de las personas a la que Feijóo acude en busca de consejo es Ildefonso Castro, recién elegido como coordinador de acción exterior, un cargo que depende directamente del líder del PP. El secretario de Estado de Exteriores con Mariano Rajoy ya trabajaba desde hacía meses asesorando al líder popular en política internacional, pero su área la lideraba el actual portavoz en Bruselas, Esteban González Pons, al que Génova desautorizó tras sus duras palabras sobre el presidente estadounidense Donald Trump. Según explican fuentes del PP, Castro suele acompañar a Feijóo en sus destinos internacionales, aunque su perfil es más técnico que político.