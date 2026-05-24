Marwán, nombrado Embajador Humanitario de UNRWA España por su apoyo a la población palestina

El cantautor y poeta Marwan Abu-Tahoun Recio, conocido artísticamente como Marwán, ha sido nombrado este viernes Embajador Humanitario de UNRWA España, la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, en reconocimiento a su trayectoria de apoyo y compromiso con la labor de la organización.

La designación se produce tras años de colaboración continuada del artista con la agencia, a través de distintas iniciativas solidarias relacionadas con la situación de la población refugiada palestina en Gaza, Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, Siria, Líbano y Jordania. Entre esas acciones figuran conciertos benéficos y la composición de Nana urgente para Palestina, una pieza musical convertida en una de las expresiones públicas de apoyo a la causa palestina impulsadas por el artista. Por ello, la organización ha destacado que este reconocimiento llega “por coser su historia a la de la población refugiada de Palestina y a la de UNRWA”.

Durante el acto, la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, agradeció la implicación de Marwán y destacó el papel que ha desempeñado para acercar la realidad palestina a la sociedad española. “Has prestado tu talento y tu sensibilidad para recordarnos que Palestina no es solo un lugar en el mapa. Es memoria, es dignidad y es resiliencia”, señaló. Martí añadió que el reconocimiento busca devolverle, “aunque sea de manera simbólica, una pequeña parte de todo lo que él nos ha dado”.

En los últimos años, Marwán se ha convertido en una de las voces más visibles en España en defensa de los derechos de la población refugiada palestina y de la labor que desarrolla UNRWA sobre el terreno. Según la organización, su participación ha contribuido a ampliar la sensibilización y la movilización social en torno a la misión de la agencia.

Su vínculo con esta causa tiene además una dimensión personal. El padre del artista fue refugiado palestino y recibió apoyo de UNRWA en el campamento de refugiados de Tulkarm, en Cisjordania, antes de trasladarse a España.

Al recoger la placa que acredita su nombramiento, Marwán agradeció el reconocimiento y expresó su apoyo a la población palestina y a la labor de la organización. “Es un honor apoyar a la población de Palestina y a UNRWA, ya que para muchos palestinos sois todo lo que tienen”, afirmó, al tiempo que dio las gracias a los socios y socias presentes por su respaldo.

El nombramiento se enmarca además en la semana Cultura Viva X Palestina y UNRWA, un ciclo de actividades culturales impulsado por la organización en Madrid para acercar a la ciudadanía la realidad de la población refugiada palestina a través de propuestas culturales. La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por la continuidad de la crisis humanitaria en Gaza y por el incremento de la violencia registrado en las últimas semanas, pese a la reducción de la atención mediática sobre el conflicto.