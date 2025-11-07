Mazón comparecerá el próximo día 11 y el PSPV pide que lleve la factura de El Ventorro

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá el próximo martes día 11 a las 16.00 horas en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, según ha acordado este viernes la Mesa de ese órgano parlamentario.

Mazón solicitó este miércoles comparecer en la sesión de esa comisión que ya estaba convocada para el 11 de noviembre, con el fin de exponer "las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

La Mesa de la comisión de investigación, donde tienen mayoría el PP y Vox, se ha reunido para modificar el orden del día de la reunión del martes, donde estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, la exministra Teresa Ribera y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quienes ya han anunciado que no acudirán a la misma al no estar obligados a hacerlo.

Mientras, la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha fijado para el 21 de noviembre las declaraciones como testigos del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, y del dueño de 'El Ventorro'.

El Ventorro

El PSPV-PSOE ha pedido al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que acuda el próximo martes a la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes con la factura de la comida que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro el 29 de octubre de 2024.

En un escrito presentado este viernes a la Mesa de la comisión de investigación, que se reunía para tramitar la comparecencia solicitada por Mazón, el grupo parlamentario socialista le pide también que aporte el registro de llamadas telefónicas del día de la dana emitido por su compañía de telefonía.

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, plantea ambas peticiones tras haber conocido la solicitud de comparecencia del president en funciones en la comisión de investigación de la dana el próximo martes, 11 de noviembre.

"Aprovechando su plena disponibilidad y colaboración al renunciar incluso a la garantía de ser citado con un plazo mínimo de tres días, solicitamos que se le exhorte, asimismo, a fin de que acuda a la comisión con la factura correspondiente a la comida celebrada el día 29 de octubre de 2024 en el restaurante El Ventorro", recoge el escrito.

También insta a pedirle "el justificante de pago de la misma, para su exhibición durante la comparecencia, además del registro de llamadas telefónicas del pasado 29 de octubre de 2024 emitido por la compañía de telefonía del compareciente".