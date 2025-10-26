Miles de personas protestan en Sevilla contra los fallos en los cribados de cáncer de mama

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han participado este mediodía en una concentración frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía y asegurar que esto "acaba de comenzar".

Las participantes, convocadas por la asociación Amama que aglutina a afectadas por esta enfermedad, han comenzado a llegar a las puertas de la sede de la Junta poco antes de las 11:00 horas, muchas de ellas luciendo camisetas rosas y portando globos del mismo color.

Personas de toda Andalucía se han sumado a esta protesta, que se ha prolongado durante más de una hora con lemas como "No es un error, es tu privatización", "Bonilla dimisión" o niños con pancartas como “Juanma, me encanta jugar pero con la sanidad no se juega”.

Otros manifestantes portaban un ataúd que simbolizaba la muerte de la sanidad pública andaluza con el logo del Partido Popular: “Descanse en paz 2019-2026”, rezaba su mensaje.

“Nuestras vidas no pueden esperar”, se ha coreado desde un escenario desde el que han intervenido, entre otras, la actriz Cristina Medina, que ha dicho a las participantes que estaba allí “no como artista, sino como afectada”, para asegurar que “esto es el principio de la lucha" y que "solo acaba de comenzar”.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha exigido justicia: “Queremos morirnos de viejas, no de cáncer”, ha dicho, además de asegurar que la respuesta a la convocatoria ha sido mucho mayor de la prevista, porque “a las mujeres andaluzas es muy difícil callarlas”.

“A las mujeres y hombres andaluces es muy difícil mandarlos a callar, aunque nos desprestigien, aunque nos vapuleen”, ha enfatizado Claverol, que ha añadido que "no puede haber una sanidad andaluza pública que deje tiradas a las mujeres".

"La vida de una sola mujer merece la pena y son miles de mujeres”, ha sentenciado Claverol, que ha añadido que la sanidad "no es de ningún gobierno, es de todos los andaluces, que la pagan con sus impuestos" y ha rechazado que esta convocatoria esté politizada: “Que me busquen a ver si milito en algún partido”, ha dicho.

La protesta ha contado con presencia de representantes políticos de formaciones como el PSOE, Por Andalucía, Adelante y Podemos, aunque solo esta última se ha pronunciado ante los medios de comunicación, mientras que el resto ha preferido darle protagonismo a las mujeres convocantes.

En nombre de Podemos, la eurodiputada Irene Montero ha dicho que las mujeres se han reunido para “exigir justicia frente a las políticas de muerte de Moreno Bonilla, que están poniendo en riesgo sus vidas”, además de “para exigir justicia, que no haya impunidad y que esto no vuelva a pasar”.

Para Montero, los problemas en el cribado son “consecuencia de cómo gobierna el Partido Popular y de décadas de privatizaciones, destrucción y falta de inversión en la sanidad pública”, por lo que ha calificado como “política homicida” la gestión sanitaria de la Junta.