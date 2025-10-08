"Nos jugamos la vida": los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía revuelven el Congreso

El fallo del cribado del cáncer de mama en Andalucía ha irrumpido de lleno en el panorama nacional. Y en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el prime time político por excelencia, el escándalo que sacude a la Junta de Andalucía estuvo presente en los principales enfrentamientos entre los socialistas y los populares.

El PSOE puso sobre la mesa este asunto a través de sus dos principales espadas: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su número dos, María Jesús Montero. La polémica cobra especial importancia en un momento en el que el Ejecutivo de coalición quiere contrastar el modelo de la izquierda a favor de lo público frente a las privatizaciones de las derechas y con el calendario electoral marcado por las elecciones andaluzas que se celebrarán previsiblemente en junio del año que viene.

Es la primera gran crisis de gestión de Juanma Moreno que llena los periódicos nacionales y ocupa horas en las parrillas televisivas después de siete años de relativa placidez en el Palacio de San Telmo y con una holgada mayoría absoluta desde los últimos comicios de 2022. En los pasillos del Congreso varios diputados andaluces progresistas trasladaban que este caso “le va a costar un dolor de cabeza” al popular y “va a destapar su verdadera cara: privatización y cinismo tras una falsa sonrisa”. En cambio, en las filas populares se denota el nerviosismo y tratan de vincular el origen del error de los cribados en la época de María Jesús Montero como consejera de Sanidad (un puesto que dejó hace trece años).

"Lo que ocurre en Andalucía"

"Nosotros hemos subido en estos siete años un 45 % la inversión en sanidad pública, un 45%. Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos", señaló el propio presidente en el cara a cara con Feijóo que abrió la sesión plenaria de este miércoles. El líder de la oposición, en su segundo turno, calló sobre este asunto. En la dirección nacional del Partido Popular trasladan que hay que esperar a que se desarrolle la investigación sobre qué ha sucedido.

Pero la polémica no se quedó sólo en ese cara a cara, sino que volvió con fuerza minutos después en las preguntas a la vicepresidenta primera y titular de Hacienda. La política socialista está marcada de cerca en todas las sesiones por los diputados Elías Bendodo y Juan Bravo, que han formado parte de los gobiernos anteriores de Andalucía con Moreno Bonilla y que tienen la orden de erosionar la figura de la sevillana. Cada semana se repiten enfrentamientos en los que resuenan los ecos del Hospital de las Cinco Llagas (la sede del Parlamento andaluz).

Tras las acusaciones de Bendodo de que Montero miente sobre si conocía o no el caso Koldo, la vicepresidenta primera le respondió: “Para mentira la que han utilizado en Andalucía con el cribado de cáncer. Primero dijeron que eran cuatro casos, luego pidieron a las asociaciones las denuncias, posteriormente contaron que no podían acceder a las historias clínicas y dijeron que eran dos mil personas. ¿De verdad es un error no comunicar que se tenían que hacer las pruebas dos mil personas? Se nos va la vida en cuestiones de este tipo”.

“No sólo han mentido, es que ustedes han querido aparentar como fallo lo que es un sistema colapsado. No es más que la punta del iceberg. Lo que se preguntan los andaluces es qué ocurre con el cribado del colon o de la próstata. Esa es la pregunta”, remachó la titular de Hacienda.

"Hace trece años que no soy la consejera de Sanidad"

Acto seguido, fue el turno de Juan Bravo, que arrancó intentando remontar el problema a la época socialista: “Señora Montero, que es el protocolo Montero. Usted fue la que eliminó la obligación de informar a los pacientes”. “¡Muy bien!”, jaleó la bancada de los populares entre aplausos.

Ángeles Ferriz: “El cribado del cáncer de mama no es un fallo puntual, la sanidad andaluza ha colapsado” Ver más

La respuesta llegó de manera inmediata por parte de la vicepresidenta: “Es el estilo del PP y del Gobierno andaluz. Es lo que llaman ustedes la vía andaluza, que consiste en dar tres palmaditas en la espalda y que se salve el que pueda, porque el señor Moreno Bonilla no va a arreglar absolutamente nada. Usted acaba de decir que no asumen ninguna responsabilidad. Trece años que no soy consejera de Sanidad. Trece años. ¿Y pretende achacarme a mí lo que está ocurriendo con el cáncer de mama que es impresentable? ¿De verdad los andaluces se van a creer que el problema que han tenido ustedes es de hace trece años?”.

Con esta conclusión final por parte de la también líder del PSOE andaluz: “Lo primero que hay que hacer cuando uno gobierna es asumir sus responsabilidades, sus competencias y su tarea. No como está haciendo el señor Moreno Bonilla echando la culpa primero a las mujeres, posteriormente a las asociaciones y ahora a la ministra de Hacienda. Lamentable, señor Bravo. Ustedes se están cargando el sistema sanitario. Aquí nos jugamos la vida. No es un juego, no se puede abordar como lo hacen ustedes. Y los andaluces toman nota”.

El fallo en el cribado del cáncer de mama ha supuesto todo un terremoto en la política andaluza, donde la sanidad vuelve a estar en el centro del foco de la polémica. Los tres últimos gerentes del Sistema Andaluz de Salud, de la época de Moreno Bonilla, están imputados. El Ministerio de Sanidad ha pedido informes a la consejería del ramo para detectar los fallos y partidos como Izquierda Unida y Adelante Andalucía han pedido a la Fiscalía que investigue las posibles responsabilidades penales de los consejeros populares que han ocupado esta cartera.