Una "modesta proposición" de José María Izquierdo: crear el Defensor ante la Desinformación

La pregunta que nos atormenta. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones del Estado, desde los medios serios, junto a unos ciudadanos constantemente agredidos desde la impunidad más absoluta, frente a este gigantesco tsunami de las redes sociales, sus algoritmos deleznables y sus bots terroristas?

Y sumen, además, las fábricas de porquería de ciertos periódicos, alguno incluso centenario, que fungen de serios y objetivos, de esos programas basura de las televisiones patrias o de esos digitales miserables que alguien calificó de pseudomedios, canallada sobre canallada. Que no cunda el pesimismo; siempre se puede hacer algo y siempre se pueden elaborar propuestas para la lucha contra tan perversos enemigos.

Hay que arriesgar en las propuestas, y encontrar alguna que combine una defensa eficaz con una política de prevención que pueda adelantarse a los agresores. Vamos a esbozar una sola idea, el espacio previsto no da para más, pero que podría aunar a varios sectores –políticos, jurídicos, periodistas y lectores- para armar el esqueleto de algo con la solidez necesaria para enfrentar tan perentoria lucha.

Defensor ante la Desinformación

La propuesta sería crear una institución similar a la del Defensor del Pueblo bajo el titular provisional y meramente indicativo de Defensor ante la Desinformación. Partamos de la base de que cualquier iniciativa de crear un organismo desde el Gobierno, desde cualquier Gobierno, está condenada al fracaso. No sólo por la actual polarización, muralla evidente, sino por las dificultades intrínsecas de encargar tal labor a un partido determinado.

Nuestro Defensor, al igual que el del Pueblo, dependería de las Cortes Generales, presupuesto garantizado. Recuerden: Constitución de 1978, artículo 54: “Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título”.

¿Cómo se elige a su responsable? “Por la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la cual propone al candidato o candidatos a los plenos de las cámaras para su elección (…). El pleno del Congreso realizará su votación y será elegido el candidato que obtenga el apoyo mínimo de las tres quintas partes de éste”. Es sólo un ejemplo de sistema de elección posible. ¿Qué partido se opondría a esta propuesta con razonamientos creíbles?

¿La base de su actuación? Cualquiera de los códigos éticos del periodismo, desde el europeo hasta el elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Porque la nueva Oficina no debe ser ocupada únicamente por periodistas, pero nada se podrá hacer sin el concurso de los profesionales y el concepto de autorregulación.

Habría que articular un organigrama dividido por sectores, redes sociales, prensa, audiovisuales, que cada medio requiere una atención distinta, y su labor debería estar atravesada por una cualidad siempre despreciada por las administraciones: la rapidez. Los verificadores de noticias, tipo Maldita, vitales en esta propuesta, saben mucho de esa necesidad y de cómo ejecutarla. Las rectificaciones que dicte el Defensor deben hacerse con inmediatez. Y esta Oficina tendría que tener, además, capacidad sancionadora.

Lanzada la piedra, el autor de este breve texto advierte que tiene un punto más elaborada su propuesta y está a su entera disposición para ampliarla.