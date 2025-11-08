Morant pide "devolver la voz al pueblo" valenciano y que el PP convoque elecciones

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado hoy al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de haber "vuelto a engañar a los valencianos" con una dimisión "fake" que debería incluir la de todo el PPCV porque "todos son corresponsables" de la gestión de la dana.

Morant ha comparecido hoy en rueda de prensa en Valencia junto a la portavoz socialista en la Comisión de Investigación de la dana en el Senado, Rocío Briones, y la presidenta de la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, Carmen Martínez.

La ministra ha calificado de "fake" la decisión tomada por Mazón el pasado lunes, y ha asegurado que su renuncia "debería haber sido un alivio", pero "ha vuelto a ser un engaño del PPCV, porque Mazón sigue siendo presidente, sigue siendo diputado y recibiendo su sueldo, sigue siendo aforado y parapetado para no rendir cuentas ante la justicia y sigue siendo presidente del PPCV".

Por tanto, ha agregado, "sigue siendo el que manda y el que esta pilotando la situación actual del PP y de los valencianos". Su decisión, ha señalado, "es una prórroga del PP para arreglar su problema que acaba siendo el de los valencianos".

Una decisión que llega además "un año y 13 manifestaciones después". Un tiempo ha dicho que "se tomó Mazón en El Ventorro, alargó la sobremesa, paseó al parking y las cosas que aún no sabemos: un tiempo que no tuvieron los valencianos".

La dirigente socialista ha dicho que esta solución "fake" está "buscada bajo los intereses de dos partidos, del PPCV y el PP de España, porque Feijóo también está sacando cuentas de lo que interesa o no, y del Vox de Abascal", que están actuando "bajo parámetros de conveniencia".

Y ha mostrado un "rechazo absoluto" a las "maniobras tacticistas" que "pretenden imponer una solución fallida a la crisis provocada en la Comunitat Valenciana desde Madrid".

Diana Morant ha asegurado que uno de los ejes de esas negociaciones va a poner en juego el derecho de proteger a la ciudadanía frente a las consecuencias del cambio climático. "El PP y Vox nos van a ofrecer en la Comunitat Valenciana más negacionismo del cambio climático y la ciencia", cuando "esa coalición negacionista se ha convertido en 229 víctimas".

Así, ha rechazado esas negociaciones y ha dicho que "la única salida posible a una crisis política de estas dimensiones pasa por la democracia y devolver la voz al pueblo" con la convocatoria de elecciones.

Preguntada por la posibilidad de que Juanfran Pérez Llorca ocupe el puesto de Mazón, la representante del PSPV-PSOE ha dicho que "fue uno de los grandes facilitadores entre el PPCV y Vox y es más de lo mismo".

Además, ha afirmado, ha demostrado, "la gestión más inútil", del día de la dana, cuando "habló con Mazón" pero "entre todos hicieron la nada más absoluta".

Sobre el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó ha señalado que ya pidió su dimisión porque "el testimonio que ofreció a la jueza es diferente del que ofreció a los ciudadanos".

Montero coincide con Morant

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha exigido este sábado la convocatoria inmediata de elecciones en la Comunidad Valenciana para que los ciudadanos "tomen la palabra” tras la dimisión "tarde y mal" de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas en Villanueva de Córdoba (Córdoba), tras visitar la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, Montero ha afirmado que la renuncia de Mazón llega "después de un sufrimiento innecesario" para los valencianos, a los que, a su juicio, se les "ha privado de explicaciones" sobre la gestión de la dana.

La dirigente socialista ha acusado al ya expresidente valenciano de haber actuado con "negligencia" durante aquellas jornadas y ha señalado que "todavía no se sabe" qué hizo "la tarde en la que los vecinos lo necesitaban para salvar sus vidas".

Montero ha sostenido que la renuncia de Mazón no puede cerrar la crisis abierta en el Ejecutivo valenciano, ya que, a su juicio, lo que ahora "merecen los ciudadanos de Valencia es poder decidir", y ha criticado que el Partido Popular "negocie con Vox un posible sustituto" en lugar de "asumir responsabilidades" y "devolver la palabra a la ciudadanía".

"Un gobierno que niega el cambio climático no está capacitado para dirigir una comunidad como la valenciana, especialmente expuesta a fenómenos meteorológicos extremos", ha advertido Montero, quien ha calificado de "despropósito" la gestión del PP y Vox y ha reiterado la exigencia convocar elecciones para "restablecer la confianza y la seguridad de los ciudadanos".