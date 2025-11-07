Vox pide al PP que proponga un candidato para relevar a Mazón en la Comunidad Valenciana

Vox ha pedido al PP que proponga un candidato a presidir la Generalitat Valenciana para, una vez designado, poder pactar con él las políticas del nuevo ejecutivo valenciano.

Así se han pronunciado fuentes de Vox en medio de las negociaciones que ambas formaciones mantienen tras la dimisión de Carlos Mazón, anunciada el pasado lunes y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Su salida ha dejado vacante la presidencia de la Generalitat, donde PP y Vox gobiernan en coalición desde las elecciones autonómicas de 2023.

Las mismas fuentes han explicado que Vox ha trasladado así al PP la necesidad de que decida quién va a ser su nuevo candidato a la Gobierno valenciano.

Y lo han hecho, remarcan, para que, una vez designado, ambas formaciones puedan acordar políticas que permitan "continuar con la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y su defensa frente a las políticas destructivas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Unas posibles elecciones anticipadas

El presidente provincial de Valencia, Vicente Barrera, ha señalado en una comparecencia ante numerosos medios de comunicación que Vox "por supuesto que estaría preparado" si hubiera elecciones anticipadas. Sin embargo, no sabe si las habrá o si habrá un candidato para suceder al actual president. Esta vez no participará en las negociaciones, como sí hizo en las del inicio de legislatura.

"No se me ha propuesto nada, ni yo he pedido nada", ha manifestado quien fue durante casi un año vicepresidente primero del Gobierno valenciano.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde Brasil que una amplia mayoría de los valencianos desea unas nuevas elecciones para “romper con la mayoría negacionista” formada por PP y Vox. Sánchez ha acusado a ambos partidos de negar la emergencia climática y los ha responsabilizado, en parte, de las consecuencias de la DANA de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.