Moreno guarda silencio tras las palabras de Feijóo en las que aseguraba que los andaluces "no saben contar"

No hay semana sin una declaración polémica del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en esta ocasión a costa de los andaluces. Durante la cena del Partido Popular madrileño en la localidad de Alcorcón el pasado lunes, Feijóo aseguró que "hay pocas tierras como Galicia". Lo dijo tras agradecer lo bien acogido que ha sido en Madrid, donde ya vivió durante su época al frente de Correos.

"Galicia realmente es un bosque. El 47% de la madera de España está regada por agua dulce, 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada. Tenemos los mayores kilómetros de costa de España", aseguró Feijóo, reivindicando el paraje gallego. Y a renglón seguido, añadió: "Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar. Las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de costa de España", dijo, ante las risas de los presentes.

Se trata de un comentario que ha levantado mucha polvareda en redes sociales, especialmente por parte de dirigentes políticos andaluces, que le han afeado al líder de la oposición ese comentario en el que presumía del número de kilómetros de costa de España pero a costa de presentar a los andaluces como iletrados. Quien no se ha pronunciado, sin embargo, es el presidente andaluz y dirigente del Partido Popular, Juanma Moreno, que siempre ha exhibido el "andalucismo" como una bandera propia de su Ejecutivo.

Las críticas de la oposición y el dardo de Alejandro Sanz

El PSOE andaluz se ha lanzado contra las palabras de Feijóo y ha criticado, precisamente, el silencio Moreno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, contestó al barón popular: "Qué falta de respeto. Los andaluces y las andaluzas sí sabemos contar. Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía".

Además, numerosos cargos del PSOE están compartiendo en redes la publicación de Alejandro Sanz en X al hilo de las palabras de Feijóo. "Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", le contestaba el cantante al líder del PP.

Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García afirmó: "Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP. Ojalá Feijóo y Moreno Bonilla se pelearan por el número de sanitarias contratadas en vez de por estas tonterías".

También fueron criticadas las palabras de Feijóo por parte de Izquierda Unida: "El que no sabe contar es Moreno Bonilla, que escurre el bulto cada vez que pedimos información sobre el número de mujeres víctimas de cribados o sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas", publicó la cuenta oficial en X.

Y desde las filas de Podemos, Juan Antonio Delgado recordó así la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado: "Presume de conocer muy bien la costa gallega. No lo dudo Hay imágenes muy conocidas que demuestran que se la ha recorrido a fondo. En cualquier caso, eso no le da derecho a faltar al respeto a Andalucía".