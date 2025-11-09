Sin oposición en Andalucía: Juanma Moreno, reelegido presidente del PP andaluz con el 99,95 % de los votos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95 % de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.

Moreno inicia su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.

Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.

Moreno ha dicho, tras conocer los resultados, que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien".

Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".

Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido, pero recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.

Además, incorpora a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz. Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.

Discurso de "moderación" alejado de Vox

Moreno y el PP de Andalucía mantienen su discurso de "moderación y centralidad", alejado de Vox, la línea en la que más cómodo se siente Juanma Moreno, que pretende que la formación que dirige huya de lo que consideran "radicalidad" y "polarización" de la política a nivel nacional.

La estabilidad, que en Andalucía es posible gracias a la mayoría absoluta de los populares, es otro de los "pilares" de este proyecto político, principalmente cuando la contraponen al Gobierno central, con las aprobaciones de presupuestos como ejemplo.

Es lo que en el PP-A denominan "la vía andaluza", que aseguran que se centra en el "diálogo, consenso" y acuerdo.

El modelo "a exportar" a España

Los populares andaluces consideran que la forma de gobernar de Moreno en Andalucía es el modelo a "exportar" a nivel nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo, como dejó claro el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, hasta hace poco mano derecha del presidente en el Ejecutivo autonómico.

La actuación del PP en la Junta de Andalucía, a la que llegó por primera vez en 2018 tras casi cuarenta años de socialismo, es un 'referente' al que mira el PP nacional para la "vuelta" que consideran que hay que darle a la gestión nacional de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el discurso nacional del secretario general del partido, Miguel Tellado, ha sido muy distinto del tono de los populares andaluces, con un mensaje mucho más duro, con acusaciones directas de "corrupción", "delincuencia organizada" u "organización criminal" hacia los dirigentes socialistas.

En busca de la "mayoría de estabilidad"

Los populares andaluces enfilan desde este congreso la recta final para las elecciones andaluzas, que como máximo se celebrarán en junio de 2026.

Moreno ha acuñado un nuevo término y ha pedido este sábado a su partido "redoblar el esfuerzo" en los próximos meses para lograr una "mayoría de estabilidad" en Andalucía en las próximas elecciones andaluzas porque esta comunidad "no puede retroceder".

"El cambio tiene que continuar porque nos jugamos el futuro de Andalucía", ha advertido Moreno.

La crisis de los cribados

El principal reto que afronta Moreno en los próximos meses es poner solución a la crisis de los fallos en los cribados de cáncer, la mayor a la que se ha enfrentado desde que es presidente de la Junta.

Moreno ha garantizado que harán "todas las reformas que sean necesarias" para que el sistema público de salud "funcione al cien por cien", como considera que han hecho en otras áreas: "Cuando decimos y decidimos, cumplimos", ha asegurado.

"No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas", ha dicho Moreno, quien ha asegurado que se ponen "en la piel" de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer, además, en el ámbito que más han "mimado".