Una nueva marcha rompe la pausa de las protestas en una Ceuta bajo tensión

Ceuta ha pasado este sábado en una tensa calma. Los movimientos vecinales que habían convocado las últimas protestas decidieron suspenderlas durante el fin de semana después de varios días de incidentes y creciente tensión, pero por la tarde varios centenares de personas volvieron a salir a la calle en una manifestación organizada en apenas unas horas. Mientras, cientos de migrantes continúan acampados en la playa del Trampolín y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), a la espera de que se resuelva su situación.

La decisión inicial de frenar las movilizaciones llegaba a pocos días del Día de la Autonomía, que Ceuta celebra el próximo 2 de septiembre, y respondía, según fuentes vecinales citadas por EFE, al intento de impedir que los mensajes racistas y los grupos ultras terminen apropiándose de unas protestas que comenzaron como expresión del malestar de una parte de la población.

Sin embargo, la protesta se reactivó por la tarde. Una convocatoria difundida a través de grupos de WhatsApp llamó inicialmente a celebrar una “sentada pacífica” en las Murallas Reales, pero los participantes decidieron finalmente convertirla en una manifestación y dirigirse hacia la frontera del Tarajal, en lugar de hacia la playa de Benítez, destino de las movilizaciones anteriores.

Detenidos por apedrear a una patrulla militar

La tensión no ha desaparecido durante la jornada, a pesar de la inicial cancelación de las protestas. Cuatro personas han sido detenidas por apedrear durante la madrugada del viernes al sábado a una patrulla militar en la playa del Chorrillo. Un sargento sufrió una brecha al caer al suelo y resultó herido leve.

Horas después, la Guardia Civil arrestó además a un hombre marroquí sin documentación por presuntos delitos de desobediencia y atentado a la autoridad después de que, según fuentes del instituto armado, se negara a identificarse y golpeara a un agente.

Estos hechos se producen apenas dos días después de que otras doce personas fueran detenidas por una emboscada a una patrulla de regulares. Once de ellas serán expulsadas a Marruecos tras ser condenadas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española ha denunciado lo que considera una “nueva emboscada” y ha reclamado que los militares desplegados sean reconocidos como agentes de la autoridad, además de solicitar apoyo psicológico para los efectivos destinados en la ciudad.

Con este escenario de calma aparente, vigilancia constante y convivencia sometida a presión, Ceuta afronta ahora unos días decisivos hasta el próximo martes, cuando se conmemora el Día de la Autonomía.

Será también entonces cuando vuelva a subir el tono político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que su partido se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de migrantes y ha acusado al Gobierno de haber dejado a Ceuta “abandonada”.

Feijóo, que acudirá el martes a la ciudad y posteriormente a una concentración en Madrid convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias, ha anunciado además que el PP pedirá la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, para esclarecer las discrepancias dentro del Gobierno sobre si los servicios de inteligencia habían avisado previamente de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

El PSOE ha respondido que Casteleiro no puede comparecer ante el Senado, sino únicamente ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, y ha acusado a Feijóo de seguir los pasos de Vox, que ya había solicitado el viernes esa misma comparecencia en la Cámara Alta. El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha atribuido el anuncio del líder del PP a la “incompetencia, mala fe o ignorancia”.

Una batalla política que continúa mientras, sobre el terreno, Ceuta trata de evitar otra mucho más delicada: que la crisis migratoria termine abriendo una grieta permanente entre sus propios vecinos.