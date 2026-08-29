Esta es la polémica del momento en Estados Unidos y tiene que ver con una de las asesoras más cercanas a Donald Trump, Natalie Harp. Esta mujer de 35 años, que encaja en el ideal de belleza que defiende el movimiento ultraconservador Maga (Make America Great Again), lleva varias semanas siendo objeto de rumores y, en ocasiones, de ataques misóginos, debido a la importancia que ha adquirido junto a Donald Trump.

El 16 de agosto, durante un mitin para su reelección como senador por Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff arremetió contra el inquilino de la Casa Blanca, de 80 años, a quien calificó de «”estafador”, y contra su colaboradora Natalie Harp, dando a entender que ambos mantenían una relación sentimental. “No quiere hacer su trabajo”, afirmó en Atlanta. “Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie a bordo de su palacio volador —aparentemente sin defensa— regalado por el emir de Catar.”

El político aludió al escándalo que mantuvo en vilo al mundo político y mediático durante parte del verano. Todo partió de un artículo del Washington Post publicado el 10 de agosto. El diario de la capital relataba cómo, al término de la cumbre de la OTAN en Turquía, el 8 de julio, Donald Trump había sido evacuado discretamente de su antiguo avión presidencial, sin que lo supieran las personas a bordo, entre las que se encontraban miembros de su equipo y periodistas.

Se había embarcado en otra aeronave, una C-32A. Durante una escala en el Reino Unido, Trump volvió a subir a bordo del nuevo Air Force One, regalo de Catar, que le esperaba en la capital británica y de allí voló hacia Washington. La maniobra se debió a las amenazas iraníes, según informaron los medios de comunicación.

Una fiel entre los fieles

Pero otro elemento de esta rocambolesca historia ha alimentado las conversaciones y ha puesto en el punto de mira a una persona que hasta entonces se había mantenido bastante discreta: Natalie Harp. Ella figuraba entre las pocas personas que habían sido informadas del traslado y que pudieron acompañar a Donald Trump desde Turquía hasta el Reino Unido. De ahí los rumores sobre una posible relación, alimentados por la ausencia durante varias semanas de su esposa, Melania Trump, de la escena pública.

Como explicó su hermano Preston Harp a la CNN, Natalie Harp “es la fan número uno de Donald Trump”. Esta treintañera está convencida de que el presidente estadounidense le salvó la vida. Se la conoce como la “impresora humana”, ya que, según el New York Times, “sigue al presidente equipada con una impresora portátil, lo que le permite entregarle información en papel”.

Para los dos periodistas del diario que cubren la Casa Blanca, Shawn McCreesh y Maggie Haberman, Natalie Harp también proporciona al presidente estadounidense “contenido que descubre en los recovecos de las redes sociales (como el vídeo que publicó en el que se representaba a los Obama como monos) y le ofrece un punto de vista ajeno a los círculos oficiales de Washington, de los que siempre ha desconfiado”.

Como destaca David B. Cohen, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Akron, citado por la CNN, “ha demostrado ser una asesora y colaboradora de lealtad absoluta, siempre muy zalamera con él”. “A Trump eso le encanta, no le gusta que le cuestionen. Le gusta que le adoren, y eso es, evidentemente, lo que ella hace”, prosiguió.

Natalie Harp se hizo popular dentro del movimiento MAGA en 2020 durante la convención republicana. Explicó que Trump le había salvado la vida gracias a la aprobación, durante su primer mandato, de la ley Right to Try (Derecho a intentarlo), que le permitió beneficiarse de un tratamiento médico experimental para curar su cáncer de huesos.

Tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, Harp fue contratada por la cadena conservadora One America News Network (OAN), donde se dio a conocer por su defensa de la “gran mentira”, según la cual las elecciones habrían sido amañadas. En 2022, abandonó la cadena para incorporarse a la campaña presidencial del candidato republicano.

Los medios de comunicación estadounidenses no han dejado de publicar revelaciones sobre Natalie Harp, lo que ha enfurecido a la Casa Blanca. En la CNN, su hermano Preston Harp explicó que su madre los había criado en el culto al “excepcionalismo estadounidense”, en el que la esclavitud se consideraba algo normal. “Por desgracia, mi hermana no ha roto con esa locura en la que nuestra madre nos crió”, señaló. Y añadió: “Trump se parece a todo aquello que mi madre nos enseñó a respetar. De ahí viene su entusiasmo por Trump”.

Algunos medios estadounidenses llegaron incluso a atribuir la dimisión de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a su imposibilidad de trabajar junto a Natalie Harp.

Un feminismo de geometría variable

El círculo más cercano de Donald Trump reaccionó con virulencia a los comentarios de Jon Ossoff. Una periodista de la CNN, Kristen Holmes, que intentó obtener una reacción del propio Trump, fue bruscamente zanjada: “Cállese, cállese, cállese. Falta usted al respeto de forma atroz”, le dijo, antes de desacreditarla por su pertenencia a la cadena de televisión a la que el presidente califica sistemáticamente de fake news. “Es usted una persona ruidosa y alborotadora”, dijo, impidiéndole formular más preguntas.

Posteriormente, en sus redes sociales, la Casa Blanca se dirigió directamente a Kristen Holmes: “Algún día, tus hijos se encontrarán con tu pregunta ignominiosa e inhumana. Se sentirán asqueados y avergonzados de tener una madre tan insensible y rencorosa. Es realmente preocupante.” En CBS News, la corresponsal encargada de la Casa Blanca, Nancy Cordes, consideró que “las palabras de Ossoff se les [a los asesores de la Casa Blanca] han quedado como un nudo en la garganta”. “Parece casi una advertencia dirigida a cualquier político o periodista que se atreva a abordar este tema en el futuro”, añadió.

El senador republicano Bernie Moreno denunció unos comentarios “extremadamente misóginos”. “En realidad, es una persona con mucho talento”, dijo. “Destaca en lo que hace. Ayuda al presidente a gestionar su comunicación. Y el hecho es que, si se tratara de un hombre, nadie diría eso.”

En el universo Trump, la mujer es, ante todo, una colaboradora entregada, como Natalie Harp, y una esposa fiel que cuida de los hijos

Aunque algunas críticas parecen claramente misóginas, resulta indecente ver cómo el clan MAGA reivindica la causa del feminismo para defender a Natalie Harp. En The Guardian, la columnista Arwa Mahdawi ironiza: “Jon Ossoff es un auténtico hacedor de milagros. Puede que el senador demócrata no sea capaz de convertir el agua en vino, pero ha logrado transformar a conservadores propensos a las lamentaciones en apasionados feministas.”

Y a todas aquellas y aquellos del clan trumpista que se declaran indignados por unos ataques que consideran misóginos, les recomienda que centren su atención en un presidente declarado culpable de agresión sexual. Una auténtica demostración de “feminismo” de geometría variable.

El movimiento MAGA sigue alimentándose de ideas patriarcales y supremacistas. En este universo, tal y como afirmó Trump al inicio de su segundo mandato, solo existen “dos géneros: masculino y femenino”. La mujer es, ante todo, una colaboradora entregada, como Natalie Harp, y una esposa fiel que cuida de los hijos.

La web Daily Beast publicó las cartas que Natalie Harp envió a Donald Trump antes de su regreso a la Casa Blanca, en las que muestra su total dedicación y que firma con un “De todo mi corazón, Natalie”. En 2023, escribe: “No quiero traerte nunca nada más que alegría. Siento haber perdido el hilo. Tú lo eres todo para mí. No quiero decepcionarte nunca. Gracias por ser mi guardián y mi protector en esta vida”.

Tras varios reveses, Trump se consolida en las primarias de Carolina del Sur y Oklahoma

Donald Trump obtuvo un respiro el martes 25 de agosto, a las puertas de las elecciones de medio mandato, con la victoria de dos de sus protegidos en las primarias de Carolina del Sur y Oklahoma, lo que puso fin a una racha de derrotas de otros candidatos respaldados por el presidente estadounidense.

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En Carolina del Sur, Darline Graham, senadora saliente que había sustituido a su hermano Lindsey tras su muerte en julio, un político cercano a Donald Trump, se hizo con la candidatura republicana para la renovación de su escaño frente al diputado ultraconservador Ralph Norman. En Oklahoma, otro favorito del presidente, Mike Mazzei, venció por los pelos a su rival en las primarias para el cargo de gobernador.

Estas victorias suponen un respiro para el presidente, cuyo control sobre el partido se ve sacudido por unos índices de popularidad a la baja y unas encuestas que pronostican una derrota republicana en las elecciones de principios de noviembre.

Traducción de Miguel López