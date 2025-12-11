La peste porcina provoca un primer ERTE para 458 trabajadores en el sector cárnico

El brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Collserola ha provocado la presentación de un primer Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a un total de 458 trabajadores del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga (Barcelona).

El expediente, aprobado por el departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha sido solicitado por la empresa GCT Plus por causas de fuerza mayor, según han informado fuentes de esta consellería.

Los trabajadores de GCT Plus afectados por el ERTE desempeñaban su actividad laboral cedidos en cuatro empresas de Santa Eugènia de Berga, que han decidido prescindir de ellos y enviarlos de nuevo a la ETT de origen. El expediente aprobado por la Generalitat permitirá a estos trabajadores cobrar ahora la prestación por desempleo.

Hasta el momento, ha trascendido solo que la empresa cárnica Grupo Jorge decidió, al inicio del brote de peste porcina, prescindir de 300 trabajadores temporales que procedían de ETT.

La alerta sanitaria animal pone en vilo cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas a países externos a la Unión Europea (UE), además de hacer peligrar los cerca de 11.000 empleos que dependen del sector en la provincia de Barcelona.