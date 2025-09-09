El PP 'esconde' a Tellado tras asegurar que este curso se empezará a "cavar la fosa" del Gobierno de Sánchez

El nuevo curso político ha arrancado con la dirección nacional del Partido Popular anunciando el inminente final del Gobierno de Pedro Sánchez, una premisa que mantienen desde que comenzó la legislatura. Como parte de esa estrategia, los conservadores han intensificado sus exabruptos contra el Ejecutivo, como hizo el número dos del PP, Miguel Tellado, el pasado sábado en un acto en el que animó a la movilización para "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido".

Tres días después de esas palabras, Tellado no ha vuelto a protagonizar ningún acto ni a conceder ninguna entrevista ni rueda de prensa, pese a que normalmente se prodiga mucho en estos formatos. Es más, ante la ausencia del portavoz nacional del partido, Borja Sémper —que se encuentra lidiando con un cáncer—, ha sido Tellado el encargado de sustituirlo de manera oficiosa. Sin embargo, el lunes fue su antecesora en el cargo, Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, la que compareció desde la sede de Génova 13 para atender a los medios tras el comité de dirección.

Las palabras de Tellado generaron un aluvión de criticas por parte del Gobierno de Sánchez pero también de las asociaciones de memoria, que las ha entendido como una ofensa hacia las víctimas del franquismo y las califican de "aberrantes y lamentables". Gamarra, por su parte, aseguró que fue "una metáfora" sin mayor relevancia: "Seguro que ustedes han usado en muchas ocasiones", afirmó el lunes. "Si no saben qué es una metáfora, seguro que le ha quedado claro en estos momentos", zanjaba.

Tellado se reafirma en sus palabras: "Es una burda manipulación"

Este martes, Gamarra también ha sido la encargada de dar una entrevista a Telecinco —la misma cadena a la que acudió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el lunes— y quien ha mantenido una reunión con consejeros autonómicos del PP con competencias en materia de justicia. Tellado, sin agenda, sí está muy activo en su cuenta social de X, desde la que defendió sus palabras del sábado asegurando que se trataba de una "burda manipulación" en la que Sánchez utilizó "el Francomodín".

En el citado acto del sábado, el número dos del PP aseguró también que el Gobierno de Sánchez está en fase "agonizante, mendicante" y "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

Sin embargo, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, el dirigente del PP dijo que entre Junts y el PP había un "entendimiento", mientras en X tildaba a su líder, Carles Puigdemont, de "prófugo". Tellado alegaba que la formación catalana, de "centroderecha", puede tener una parcela de pensamiento parecida a la que guarda el PP en materia económica, que se escenificará en la votación de este miércoles en la que ambos, junto con Vox, van a tumbar en el Congreso la reducción de la jornada laboral.