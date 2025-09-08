"Si no podemos cantar a una fruta, tenemos un problema": Génova avala los ataques a Sánchez

A Alberto Núñez Feijóo le "gusta la fruta", según él mismo publicó en su perfil de Instagram. El líder del Partido Popular compartió este domingo un vídeo en el que se encontraba en un karaoke cantando 'Mi limón, mi limonero' y utilizó la misma expresión que popularizó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en noviembre de 2023 para ilustrar la publicación.

Una frase que, en realidad, enmascara un insulto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que la madrileña llamó hijo de puta desde la tribuna del Congreso. Feijóo, que cuando llegó al cargo aseguró que no había venido a la política para "insultar"al presidente del Gobierno, ahora hace suyo ese insulto por primera vez.

Este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha justificado que su jefe de filas utilizara esa frase: "Forma parte de un vídeo en una celebración de un cumpleaños. Si en España no vamos a poder cantar referencias a una fruta, tenemos un problema", señalaba en una comparecencia desde la sede de Génova. "Si no podemos decir que nos gusta la fruta, tenemos un problema con el sector primario con la cantidad de fruta que producimos y de fruta que vendemos", ironizó después. Es más, Gamarra lo atribuyó todo a una "campaña de victimización" de Sánchez.

Además, la dirigente del PP también avaló la frase del secretario general, Miguel Tellado, sobre las "fosas" que empleó el sábado durante un mitin: "Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", dijo. Según Gamarra, fue "una metáfora" sin mayor relevancia: "Seguro que ustedes han usado en muchas ocasiones", afirmó: "Si no saben que es una metáfora seguro que le ha quedado claro en estos momentos", zanjaba.

Fuentes del equipo de Feijóo insistían después de la rueda de prensa en que la referencia al 'me gusta la fruta' no escondía ningún insulto, desmarcándolo de la utilización que le dio Ayuso, explotada después por el PP madrileño."No hay ninguna vinculación", señalaban, pese a que precisamente el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este lunes que es un "auténtico placer" que al presidente nacional del partido "también le guste la fruta" como a ellos.