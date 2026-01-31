El PP fuerza un pronunciamiento de sus socios europeos en contra de la regulación de inmigrantes

Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) criticaron este sábado en Zagreb la legalización masiva de inmigrantes ilegales como un debilitamiento grave de la política migratoria de la Unión Europea (UE), según recoge EFE.

Sin mencionar explícitamente la reciente regularización de medio millón de personas lanzada esta semana por el Gobierno de España, el PPE aseguró que "la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política migratoria".

"Por esta razón, defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada. La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable", agregan los líderes conservadores en las conclusiones de su encuentro informal, celebrado este viernes y sábado este sábado en la capital croata.

A la cita asistió el presidente del PP español, Alberto Núñez Feijóo, y también numerosos jefes de Gobierno de la UE, incluidos el alemán Friedrich Merz, el griego Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk.

Todos ellos celebraron un denominado "retiro de líderes" para acordar y coordinar las prioridades del PPE de cara al año 2026.

Entre ellas, los conservadores destacan la mejora de la competitividad económica, incrementar las capacidades de defensa común y simplificar la toma de decisiones a nivel europeo, explicó el líder del PPE, el alemán Manfred Weber, en rueda de prensa.

En un documento aparte, dedicado específicamente a la demografía en Europa, marcada por la baja tasa de natalidad, el PPE califica la renovación demográfica en la UE no solo como una "necesidad económica", sino como una "responsabilidad civilizatoria". Con 187 de 720 diputados, el PPE es la fracción más grande en el Parlamento Europeo.