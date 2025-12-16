El PSOE exige su acta al alcalde de Barbadás (Ourense), denunciado por presunto acoso laboral

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral, según ha informado EFE.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Besteiro ha explicado que la militante interpuso “una doble denuncia” ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido.

En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como “represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal” hace ya meses.

Besteiro ha explicado que, en la tarde de ayer la militante contactó con el secretario provincial del PSOE de Ourense, Álvaro Vila, y le trasladó lo sucedido. Además de eso, esta persona denunció mediante el canal antiacoso del partido, tras lo cual se activó el proceso, que “llegará hasta el final” para “depurar todas las responsabilidades”.

La dirección del partido en la provincia de Ourense se reunirá esta tarde con el regidor y le pedirá que “deje sus cargos institucionales y orgánicos”. Esta actuación, según Besteiro, sigue el mismo cauce que el partido utilizó en el caso de la denuncia interna registrada la semana pasada por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

“Tolerancia cero con el acoso”, ha reiterado un día más el líder de los socialistas gallegos, que ha insistido en que el PSOE es “el único partido que actúa con rapidez y contundencia” ante este tipo de denuncias.

El responsable del partido ha asegurado que presionarán para que Valcárcel entregue sus actas aunque “tal y como está el ordenamiento jurídico” estas corresponden a las personas elegidas y solamente ellos pueden renunciar a las mismas.

Defiende la actuación en el caso Tomé: Dimitir, tiene que dimitir el que acosa

Por otro lado, el líder del PSdeG ha defendido la gestión que ha hecho el partido de la denuncia contra José Tomé y ha rechazado dimitir pese a las críticas surgidas dentro del seno de su propio partido: “Dimitir tiene que dimitir el que acosa”.

El 'caso Salazar' deriva en una cascada de denuncias de acoso y dimisiones en el PSOE Ver más

En todo caso, ha dicho que respeta “muchísimo” los manifiestos divulgados por socialistas que critican la gestión del caso que, sin embargo, a su juicio, se hizo siguiendo los cauces adecuados.

“Con prudencia”, pero también “con rapidez” a la hora de exigir responsabilidades al denunciado y siempre evitando “poner en el foco a la propia víctima”, ha detallado. “Cumplimos los protocolos de manera absolutamente escrupulosa”, ha defendido Besteiro.

El dirigente socialista ha mostrado su rechazo a ofrecer datos sobre la identidad de la denunciante y ha asegurado que él nunca facilitará clave alguna ni dato alguno “que pueda llevar a identificar a ninguna víctima”.