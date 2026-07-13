Redondo reclama a Feijóo "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "actuar ya" contra el machismo y no apoyar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como imputado por acoso sexual y laboral.

"¿Hasta cuándo van a seguir apoyándolo Ayuso y Feijóo? El machismo es estructural pero cómo se reacciona ante él, marca la diferencia. Actúen ya", ha señalado Redondo en la red social X, tras conocerse que Bautista ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre dentro de la causa que lo investiga por la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular. Entre los testigos citados, se encuentran el también exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

El pasado mes de abril la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también defendió a Bautista al considerar que se encontraba en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España.

"Proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones"

Esta citación del alcalde como investigado llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y que su rechazo derivó en "el inicio de un proceso de presunto acoso laboral". En su primera comparecencia ante la jueza, que duró más de tres horas, la exedil detalló además que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

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Por su parte, el regidor mostoleño, quien ha negado desde un primer momento las acusaciones, recurrió el auto de admisión a trámite de la querella al entender que esta "carecía de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal".

Sin embargo, la magistrada rechazó el argumento al entender que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que desestimó el recurso presentado por el alcalde, considerando "perfectamente procedente" las actuaciones acordadas.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular por no ampararla.