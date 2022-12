El reflejo del periodismo sin miedo: 15 de las exclusivas de infoLibre en 2022

Este año infoLibre ha formado parte de investigaciones periodísticas internacionales como Suisse Secrets, European Investigative Collaborations, Investigate Europe o el consorcio de investigación sobre corrupción y crimen organizado OCCRP. Esto nos ha permitido sacar a la luz centenares de documentos secretos y destapar múltiples fraudes.

Más allá del plano internacional, el equipo de este periódico ha publicado en 2022 diversas investigaciones nacionales. Desde la presidencia de Ayuso de una fundación fantasma investigada en Púnica a las prácticas ilegales de la principal empresa funeraria en España. Pero sobre todo destacan las exclusivas relacionadas con las irregularidades cometidas durante la pandemia por el gobierno de Ayuso o la alcaldía de Almeida.

Para despedir el año, seleccionamos a continuación 15 informaciones desveladas por infoLibre en 2022 que prueban el compromiso editorial de este periódico, cuyos ingresos dependen de forma mayoritaria de las cuotas que abonan los suscriptores.

Esperamos seguir haciendo mucho periodismo en 2023, pero para ello necesitamos que cada vez más ciudadanos se comprometan con la información. Si no eres socia o socio, puedes suscribirte aquí. Si ya lo eres, puedes regalar una suscripción y llevarte firmado el nuevo libro de Jorge Javier Vázquez, Antes del olvido. Lo decimos muy a menudo y parece muy obvio, pero nunca fue más importante. La información que recibes depende de ti. Gracias, pues, por escogernos frente a tanto ruido.

Luis Alfonso de Borbón y su mujer figuraron en una cuenta en Credit Suisse con 1,2 millones a nombre de una empresa de Panamá

Esta primera información forma parte de Suisse Secrets, una investigación periodística internacional centrada en la actuación del banco suizo Credit Suisse de la que infoLibre forma parte como único medio español de los 48 que participan en el proyecto. En ella se desvela que Luis Alfonso de Borbón —bisnieto de Franco y presidente de honor de la fundación dedicada a exaltar al dictador— junto a su mujer Margarita Vargas Santaella tuvo una cuenta abierta en la entidad financiera suiza.

La cuenta en este banco estaba a nombre de una empresa de Panamá, Layla Assets Corp., y llegó a tener más de 1,2 millones de euros (1,3 millones de francos suizos en noviembre de 2015).

Barça y PSG usaron idéntico sistema de troleo digital contra enemigos internos, rivales deportivos y medios

Mediapart, diario digital francés del que es socio infoLibre, desvelaba hace unos meses que el Paris Saint-Germain (PSG) había contratado a una agencia para desplegar un ejército de trols con el que atacar a medios de comunicación y a quienes consideraba enemigos —desde la expareja de Neymar hasta Kylian Mbappé—. Este método recuerda al vivimos en España con el Barçagate —el escándalo que llevó a la detención de su expresidente Bartomeu—. Pero también al caso que desveló la red European Investigative Collaborations —de la que forma parte infoLibre— sobre el club alemán Hertha de Berlín. Según se pudo comprobar, el principal accionista del club contrató a una agencia israelí para espiar y difamar a su presidente, a quien quería despedir.

Ayuso preside una fundación fantasma investigada en 'Púnica', inactiva desde 2014 y que no presenta cuentas

Esta es solo una de las investigaciones que infoLibre ha realizado este año en relación con Isabel Díaz Ayuso o su gobierno. En este caso, la periodista Alicia Gutiérrez revela que la presidenta de la Comunidad de Madrid preside una fundación fantasma inactiva desde 2014 y constituida siete años antes por Esperanza Aguirre para "reforzar" España. Esta fundación —llamada Dos de Mayo, Nación y Libertad— ya ha sido objeto de investigación, pues la Guardia Civil sospechaba que el PP la podría haber utilizado como instrumento de financiación ilegal dentro de la Operación Púnica.

La Justicia pone punto final a la ofensiva en los tribunales de López Miras y García Egea contra infoLibre

En este asunto está implicado este diario, que fue víctima de una denuncia por parte del presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el ahora diputado del PP Teodoro García Egea (entonces, secretario general) a raíz de la exclusiva publicada sobre la mediación del primero en la operación quirúrgica de un familiar del segundo. Finalmente, en julio de este año la Audiencia Provincial de Madrid dio carpetazo a la denuncia, asegurando que la noticia era veraz y trataba un tema de “interés general” sobre “personas relevantes”.

España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí

La política exterior alemana prohíbe que sus armas se vendan a países en guerra. De igual manera, el gobierno de Ángela Merkel prohibió en 2018 —tras el asesinato del periodista Jamal Khasoggi— la exportación de armas a Arabia Saudí, un veto que se ha ido renovando año tras año y que sigue vigente a día de hoy. Sin embargo, el consorcio EIC, al que pertenece infoLibre, revela que la empresa Hensoldt ha sorteado este veto y ha estado vendiendo equipos de defensa al régimen saudí durante años.

Para esquivar las prohibiciones alemanas, las empresas han empleado diferentes vías de escape. Una de ellas incluía a la empresa pública española Navantia —que en 2019 creó una sociedad conjunta, con SAMI (Saudi Arabian Military Industries), la compañía estatal de defensa saudí y una filial, Navantia Saudí Arabia LLC—.

Las mentiras y omisiones de la fiscal superior de Madrid que no investiga las muertes en residencias

Como ha denunciado en varias ocasiones el periodista Manuel Rico, 7.291 residentes de geriátricos madrileños perdieron la vida por no recibir atención hospitalaria en lo peor de la pandemia en 2020 durante el Gobierno de Ayuso. En esta información, se detalla cómo la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, negaba las consecuencias derivadas del Protocolo de Ayuso que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo.

El periodista de infoLibre desmonta tres afirmaciones recogidas en la Memoria que la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid publicó sobre el año 2020: que este protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones, que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que habrían recibido caso de ser derivados” y que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”.

Mercedes Alaya cerca al juez Serrano de Vox con un auto que ataca su coartada

Esta investigación recoge cómo la jueza Mercedes Alaya, conocida por ser el azote del PSOE en el caso ERE, complicaba la defensa en los tribunales del juez Francisco Serrano en un caso de posible fraude de subvenciones.

Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, junto a un socio, constituyó en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante notario una maquinaria que en realidad no tenían. Esta falsedad les permitió engañar a Hacienda y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco ha sido devuelto a Industria. La magistrada Alaya detectaba "indicios relevantes" de que exlíder andaluz ya sabía, nueve meses antes de salir de la empresa subvencionada con 2,4 millones, que el dinero no iría al fin previsto ni sería devuelto.

Los datos oficiales de 14 comunidades prueban que la catástrofe de las residencias se concentró en los grandes grupos privados

La gestión de las residencias madrileñas en la pandemia es una vez más el foco de las investigaciones de infoLibre. El periodista Manuel Rico es quien de nuevo destapa las irregularidades en este sector. Esta vez, recoge los datos de 14 comunidades que prueban que las muertes por covid fueron superiores en los centros gestionados por las principales multinacionales y grupos privados del sector.

Usmanov creó una empresa en la Isla de Man para el amarre de su superyate en el puerto de Barcelona

Radar de Activos Rusos, la investigación periodística internacional que coordinaba el consorcio OCCRP y en la que participaba infoLibre como único medio español, investigó las propiedades de las 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny” y de sus familiares más cercanos fuera de Rusia. Esta es una lista está formada por personas “que participan activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin”.

En España se encontraron bienes o derechos vinculados a dos de las personas de la lista: el oligarca ruso Alisher Usmanov y el fiscal jefe de Moscú, Denis Popov. La investigación revela que mientras que el primero disfruta —a través de una empresa que constituyó en la Isla de Man— de un derecho de uso preferente de un amarre de 160 metros en el puerto deportivo de Barcelona, la esposa del segundo adquirió una vivienda de 225 metros, dos garajes y dos trasteros en una urbanización de Marbella en 2010.

Ayuso encargó a un ‘think-tank’ independentista catalán parte de la propuesta fiscal que envió al Gobierno

En esta investigación, se desvela que la presidenta de la Comunidad de Madrid encargó al Institut Ostrom —un think tank de ideología independentista— parte del documento oficial que en 2021 entregó al Ministerio de Hacienda como aportación para el Libro Banco sobre reforma tributaria. En el marco de las investigaciones realizadas por este periódico, el Gobierno regional aseguró no conocer la posición independentista de quienes elaboraron el informe de propuestas fiscales para la comunidad y negó que existiera algún pago por la redacción del documento.

La Fiscalía de Murcia rechaza investigar si un hospital causó 34 muertes saltándose las listas de espera

Esta información vuelve a investigar posibles negligencias en gestión sanitaria. Dos médicos del hospital Virgen de la Arrixaca (HUVA), el más grande de la región, denunciaron irregularidades en las listas de espera del centro. La demanda aportaba datos sobre 34 pacientes muertos entre 2014 y el primer tercio de 2021 a los que, según los denunciantes, el centro sanitario habría relegado mientras adelantaba las intervenciones quirúrgicas de otros enfermos incorporados más tarde a la lista de espera o con patologías de menor gravedad. Sin embargo, según explica la periodista Alicia Gutierrez en esta información, la Fiscalía rechazó investigar las muertes de pacientes que esperaban a ser operados. Sí que aceptaron una querella por acoso laboral presentada por uno de los cirujanos.

El último escándalo de Orpea: los oscuros negocios con una trama societaria oculta en Luxemburgo

El consorcio periodístico Investigate Europe, del que infoLibre participa junto a su socio Mediapart, pone el foco en Orpea, una de las principales multinacionales del sector de las residencias de mayores y el segundo grupo con más centros en España. Según la investigación, esta empresa se ha servido de un oscuro holding luxemburgués llamado Lipany para expandirse a otros países. Este holding arrastra una serie de irregularidades en varios países europeos —entre los que se encuentran Francia o Italia— y ha llevado a Orpea a admitir la presencia de “errores” en las cuentas de las sociedades francesas cuya propiedad comparte con Lipany.

Hacienda abre inspección a la principal empresa funeraria de España por cobros en efectivo ilegales

A principios de este año el principal grupo de servicios funerarios de España, Mémora, estaba bajo la lupa de la Agencia Tributaria. Esta empresa gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias, mientras que en el resto tiene acuerdos de colaboración con cerca de 80 empresas. Fueron investigados por cobrar en efectivo facturas de más de 2.500 euros —una práctica ilegal en España desde 2012—. La directora financiera de la funeraria, Elisenda Marsá, reconocía que estos cobros por encima del límite legal habían sido una práctica generalizada.

La empresa, controlada por fondos de inversión extranjeros, también mostró su preocupación ante el interés que podría suscitar los pagos a los “prescriptores/comisionistas”. Entre estos comisionistas destaca el principal grupo de residencias de España, DomusVi (antiguo Geriatros). Con esta empresa tenían un acuerdo que establecía una compensación económica en contraprestación “a la comunicación realizada a los familiares” de los residentes fallecidos y “previo aviso” a Mémora informando sobre la defunción, siempre que terminasen “contratando algún servicio” con la funeraria.

El pago de 1,25 millones del Gobierno de Ayuso por tres vuelos sanitarios conduce a una firma de Panamá

De nuevo escándalos relacionados con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta investigación de los periodistas Alicia Gutiérrez y Álvaro Sánchez Castrillo desvelaba que los 1,25 millones de euros que el equipo de Ayuso pagó a la firma estadounidense Sigma Dental Inc. por tres vuelos para el traslado a la capital de material sanitario tuvieron como destino final una cuenta bancaria de otra firma del grupo radicada en Panamá —país que forma parte de la lista negra de estados no cooperadores en materia fiscal elaborada por el Consejo de la Unión Europea—. Este material fue adquirido por el Ejecutivo regional en China en plena primera ola de la pandemia

infoLibre localiza a Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida

Durante el apogeo de la pandemia, el Ayuntamiento de Madrid compró a la empresa Sinclair & Wilde 500.000 mascarillas por 2,5 millones de euros. Según el ayuntamiento de Almeida, el material que recibieron no se ajustaba a la normativa, por lo que nunca se pudieron usar esas miles de mascarillas. Desde el consistorio intentaron ponerse en contacto con la empresa para reclamar, sin éxito. Más adelante, dos investigaciones de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario que figuraba en las facturas, Philippe Solomon, sin éxito tampoco. Tras involucrar a la justicia sin resultado, el caso fue archivado. La imposibilidad de contactar con el consultor impidió continuar con la investigación. Sin embargo, como se refleja en esta exclusiva, infoLibre consiguió ponerse en contacto con Solomon, quien dio su versión y aseguró que "todo fue legítimo" y se mostró “muy sorprendido” por el escándalo alrededor de su material sanitario —el cual cumplía todas las normativas según el empresario—.