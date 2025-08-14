Renfe suspende todo el día la circulación en la alta velocidad entre Madrid y Galicia por los incendios

Renfe ha suspendido este jueves de manera definitiva la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria. Ha informado EFE.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid, Zamora y Ourense para la jornada de este jueves.

El incendio entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña ya obligó este miércoles a interrumpir la circulación entre Madrid y Galicia desde las 15.15 horas y a no poder retomarla durante la tarde.

Este jueves, el incendio forestal ha pasado desde A Mezquita (Ourense) a la localidad zamorana de Castromil y ha obligado a detener la circulación desde las 11.45 horas, a pesar de que había vuelto a operar sobre las 10.00 horas de este jueves.

Ante esta situación, Renfe ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo con autobuses para los viajeros de los cinco trenes afectados por la suspensión del servicio entre Madrid y Galicia, concretamente en el tramo entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense.

Renfe también ha indicado que los últimos trenes previstos a circular este jueves sentido Zamora han sido el tren especial que salió desde Madrid a las 10:45 y un tren Alvia que ha salido desde la capital a las 15 horas.

Asimismo, los últimos trenes que se dirigen hacia la capital han sido un AVE desde Sanabria a las 15 horas y un Alvia Zamora-Madrid, que salía a las 17 horas.

Ante esta situación, Renfe permite la anulación y el cambio de billetes sin coste, mientras continúa "trabajando para garantizar la llegada a destino de los viajeros que se encuentren en tránsito".