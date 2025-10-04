Rodríguez Zapatero asegura que la vivienda es el gran reto del Estado Social

El ex presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este sábado que la vivienda se ha convertido "en el gran reto del Estado Social, del modelo de vida que tenemos por delante y de la respuesta a toda una generación".

Durante su intervención en el primer encuentro del ciclo 'Con Acento: Diálogos para transformar Andalucía', celebrado en Sevilla, Rodríguez Zapatero ha recordado que históricamente, se han sabido encontrar las fórmulas para la salud o para la educación universal como igualdad de oportunidades, pero ahora hay que construir un modelo, "ese quinto pilar del derecho a la vivienda que es el derecho al espacio personal y a la dignidad".

En este punto, se ha mostrado partidario de "trabajar en nuevas ideas, en nuevas propuestas",

"El Gobierno está haciendo grandes esfuerzos, pero tenemos que recorrer un camino, como costó hasta que llegamos a construir un modelo de la Dependencia, que todavía necesita mucho apoyo y grandes andamiajes", ha añadido.

Rodríguez Zapatero, ha asegurado que la vivienda pública será el "gran debate" en las próximas elecciones en Andalucía, junto a la Sanidad y la Educación y que ve a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, como "la presidenta" de esos tres pilares.

De ella ha dicho que reúne “algunas de las cualidades” en las que siempre procura insistir: “Ante todo, una compañera leal, que no se queja nunca”.

Porque cuando se lidera, ha resaltado, “no te puedes quejar, tienes que empujar y animar”.

Y, respecto a la lealtad, ha añadido que significa “ser humilde. Esa virtud que todo lo puede, todo lo cambia. Si eres leal eres humilde porque tienes que compartir cosas, saber estar, saber sacrificarte y hacer mucho por los demás”.