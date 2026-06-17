Sánchez anuncia un nuevo escudo social e insiste en que las elecciones serán en 2027

Una sesión de control en el Congreso marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional a la misma hora. Puro fuego. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mostrar iniciativa política con el anuncio de que se va a aprobar un nuevo escudo social y dejar claro el mensaje de que las elecciones serán en 2027.

Sánchez se ha expresado en estos términos tras la pregunta de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), que ha acusado al socialista de ser "un cobarde" y tenerle "miedo a la democracia" después de que la Mesa del Congreso vetara este martes las enmiendas del PP y de Junts para que el Pleno se pronunciara sobre un adelanto electoral en la sesión del jueves.

El líder del PP ha dicho al presidente que está acorralado por la corrupción y le ha recordado que su mujer estuvo ante el juez el lunes y que Zapatero, "el que iba de Gandhi", declara ante la Audiencia Nacional este miércoles: "Si fuera mala persona, le diría una cosa. Ánimo, Pedro".

El presidente del PP ha denunciado que el PSOE, en su opinión, financiaba las “cloacas”: “Su argumentarios cada día son más ridículos. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes? Sea coherente y prohíba la militancia socialista a quien se haya beneficiado de negocios con corrupción. ¿A que eso no le encaja?”

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Para criticar, a continuación, el veto de la Mesa a las enmiendas para votar un adelanto electoral: “No tiene derecho a amordazar al Parlamento. No es demócrata”.

En su respuesta a Feijóo, Sánchez ha remarcado que la “degeneración política” es el voto en contra de manera sistemática de la oposición a asuntos que benefician a los ciudadanos como la revalorización de las pensiones, el salario mínimo y la reforma laboral.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar un nuevo decreto con un escudo social por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Y en estos momentos el Gobierno está hablando con los diferentes sectores para “aportar soluciones”.