Sánchez critica el "cinismo" del PP por "apoyar" al alcalde de Móstoles y carga contra los tecnoligarcas

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha denunciado este viernes el "cinismo" del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, que "intenta dar lecciones sobre igualdad de género", pero no piden la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por una denuncia por acoso sexual de una exconcejala.

En el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas en Zaragoza, Sánchez se ha referido al supuesto comportamiento del PP madrileño, publicado por el diario 'El País' de "tapar" una denuncia de una exconcelaja del partido que acusa de acoso sexual y laboral a Bautista, unos hechos que el regidor ha negado.

"Les vemos tratar de dar lecciones cuando lo que dan es vergüenza de apoyar al acosador y de no estar con la víctima y estar acusándola", ha dicho el líder de los socialistas, quien ha recordado que ningún partido está libre de sufrir este tipo de situaciones, pero ha remarcado que lo importante es cómo se responde.

En esa línea, ha reprochado a los populares que se hayan posicionado, ha dicho, del lado del "acosador" y no de la "víctima del acoso" y ha acusado tanto a Feijóo como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al propio Bautista de "mentir" en sus respuestas por este caso.

Así, ha considerado que la pregunta que queda ahora por hacer es por qué el presidente de los populares no ha pedido aún la dimisión del alcalde y de la cúpula del PP madrileño, algo que, a su juicio se debe a que no quiere que le pase lo que le sucedió a Pablo Casado: "que denunció la corrupción de Ayuso y al día siguiente le sacaron" del partido.

Sánchez exige a los tecnoligarcas que "quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores"

El presidente del Gobierno también ha tenido palabras hacia los ataques de los oligarcas tecnológicos por la voluntad del Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales para los jóvenes con menos de 16 años y ha exigido que estos "quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores". Ha aseverado que España está en "el lado correcto de la historia" con esta propuesta del Gobierno y ha asegurado que "los amos del algoritmo" quieren "controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos".

Además, les ha acusado de expandir "bulos, desinformación y zafiedades", pero ha subrayado que España les plantará "cara" con la "fuerza de la razón, de la ley y de la democracia" y que las críticas de los dueños de redes sociales "le cargan de razones" para defender esta medida.

Sánchez ha estimado que esta propuesta no tiene un corte ideológico y que la intención es proteger "de manera extra" a los más jóvenes del "odio, los bulos y la violencia", que, ha dicho, les llega "en muchas ocasiones" a través de las redes sociales.

Por eso, ha insistido en que es necesario proteger los derechos "en el mundo físico y en el mundo digital" y ha avanzado que el Gobierno no pretende "claudicar", sino "liderar esta batalla en Europa y en el mundo".

El líder socialista ha criticado además la "respuesta" del PP y a Vox, "sintomática" a su juicio, a las críticas de estas compañías (principalmente de los dueños de X y Telegram) al anuncio de la prohibición, una propuesta "soberana y legal".

"El PP (dice), 'Esto no va conmigo', y Vox, hincando la rodilla y diciendo sí a su amo, los tecnoligarcas que tenemos al otro lado del Atlántico", ha dicho de ambas formaciones, a quienes ha criticado por defender la "soberanía nacional cuando les interesa" y por ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes.