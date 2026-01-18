Sánchez y Feijóo se ven las caras en La Moncloa en una reunión abocada al fracaso

A las 18 horas de este lunes, en el Palacio de La Moncloa se sentarán frente a frente y a puerta cerrada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Encima de la mesa oficialmente está el debate sobre el posible envío de tropas a Ucrania, bajo paraguas europeo, cuando se alcance un acuerdo de paz. Un encuentro que se produce en un clima de máxima crispación política y con alta carga electoral, con Aragón como próxima cita el 8 de febrero.

Sánchez arranca con Núñez Feijóo la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para hablar sobre el futuro de la defensa en Ucrania después de la reunión que mantuvo a principios de enero en París con la coalición de voluntarios. Europa se mueve lentamente en un momento en el que crecen los frentes geopolíticos con el presidente estadounidense, Donald Trump, desestabilizando también la UE y la OTAN.

Pero lejos de la reunión con sentido de Estado que buscaba La Moncloa, el encuentro tiene un componente con mayor carga de lucha política nacional. Los dos no se reúnen a solas en el complejo presidencial desde el 13 de marzo del año pasado, cuando también se trató la cuestión del gasto en defensa en la OTAN y la acción en Ucrania.

La propia cita ya nace marcada por los efectos en la política nacional de la propia convocatoria de este encuentro, con el PP justificando acudir a La Moncloa por una cuestión institucional, mientras que Vox, partido al que no ha convocado Sánchez, trata de sacar rédito dentro de la lucha de las derechas acusando a Génova 13 de “arrastrarse” y avisando de que esto puede condicionar los posibles pactos entre las dos formaciones.

El convulso escenario internacional

Sánchez quería sondear a los grupos sobre posible envío de tropas a Ucrania en caso de haber un tratado de paz y con la vista puesta en que esas misiones deben ser autorizadas por el Congreso. Pero la realidad vuelve a ir a una velocidad de vértigo, y ahora también está sobre la mesa el escenario de un envío de efectivos a Groenlandia ante la situación de tensión provocada por el intento anexionista de la isla por parte de Estados Unidos.

El principal partido de la oposición acudirá a la reunión sin dar pistas sobre cuál será su postura respecto al traslado de fuerzas a Ucrania, siempre y cuando cristalice un acuerdo de paz entre Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. Sin embargo, en Génova no se muestran demasiado optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo por las “experiencias” anteriores.

Según explican miembros del equipo directo de Alberto Núñez Feijóo, será el lunes tras la reunión cuando marquen posición. Así, confían en tener "información detallada” por parte de Sánchez sobre los costes, los efectivos y demás particularidades. Génova, además, quiere ampliar la conversación a asuntos como China, Rusia, Venezuela e Irán. “Iremos sin reloj”, señalan en el PP, si bien concretan que La Moncloa les ha tasado en una hora el tiempo de la cita.

Feijóo, además, no tiene previsto entregar ningún documento a Sánchez, según señalan estas fuentes, porque primero quiere conocer qué se les propone para luego negociar. Eso sí, mantienen sus reproches al Ejecutivo, que consideran que debería haber informado de estos asuntos al líder de la oposición y sometido la cuestión también a votación en el Congreso.

Aunque la postura en materia de política exterior la marca el Gobierno, en Génova consideran que hay decisiones que se “deberían consultar” con el principal partido de la oposición. En el caso de las tropas, subrayan que al socialista no le ha quedado “más remedio” que realizar esta ronda de consultas porque una decisión de ese calado sí debe pasar antes por el Congreso y el PSOE no tiene mayoría. “Si la tuviera, no nos habría llamado”, concluyen.

El PP no “salvará” a Sánchez

En el PP también dejan claro que ellos no van a “salvar” a Sánchez y que si no les convencen sus explicaciones se opondrán a ese envío pese a que muchos de sus homólogos en el Partido Popular Europeo (PPE) sí que se han mostrado a favor del despliegue de efectivos no solo en Ucrania, sino también en Groenlandia.

Según ha publicado Euractiv, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró ante un grupo de eurodiputados de su familia política que la UE será una “potencia militar”. “Sabemos que tenemos que ser fuertes, y la fuerza implica medios. No somos una potencia militar, pero nos estamos preparando para serlo”, dijo.

Pero más allá de esas declaraciones, la UE no ha querido soliviantar a Trump. Una línea que ha seguido la dirección de Feijóo, que trata de minimizar la amenaza del presidente estadounidense y las circunscribe a una mera declaración de intenciones, como ya sucedió, recalcan, con los aranceles, pese a que algunos ya se están aplicando. "¿Hay un riesgo real de invasión de Groenlandia? En este momento no sabemos", plantean. Y añaden: "No sabemos si hay un riesgo real o si se trata de una escalada verbal", apuntan.

Se cuela la financiación autonómica

¿Hay posibilidades de llegar a algún gran acuerdo? “Ojalá”, trasladan fuentes de La Moncloa, pero a la vez creen que Núñez Feijóo ya llega sin intención de alcanzarlo. Como señala uno de los ministros de confianza de Sánchez: “El líder del Partido Popular va a ir a la cita a criticarlo todo. No llevará propuestas”.

A pesar de que Moncloa quiere una reunión centrada en Ucrania y en temas de seguridad y defensa, el líder del Partido Popular ya ha avisado de que dentro será el “altavoz” de las comunidades autónomas frente al nuevo modelo de financiación planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los populares rechazan este sistema y lo consideran injusto al denunciar que beneficia especialmente a Cataluña tras haber sido pactado primero con Esquerra Republicana. Ya se vivieron momentos de tensión el pasado miércoles en la reunión entre Montero y las comunidades autónomas. Pero desde el Ejecutivo insisten en que el popular no va a plantear un modelo alternativo al presidente “porque no lo tiene” y no quiere concretar un sistema específico porque enfrentaría a sus propios barones.