Sánchez manifiesta el "máximo respeto" a las actividades de Repsol en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este lunes el "máximo respeto" a la presencia de Repsol en Venezuela y a los "criterios privados" con los que opera, que son "absolutamente legítimos", informa EFE.

Sánchez ha contestado así en la rueda de prensa en Madrid junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, acerca de la intención de la empresa de invertir con fuerza en Venezuela en el escenario abierto tras el secuestro de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El presidente del Gobierno ha indicado que para una transición democrática en Venezuela es necesaria "también" la presencia y cooperación económica de compañías privadas.

Por eso, además de respetar, el Gobierno "aprecia" la presencia de empresas españolas en Venezuela y otros países latinoamericanos.

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno siempre ha defendido "los intereses de Repsol en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos".

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo ha explicado que el pasado viernes trasladó a la presidenta "temporal" de Venezuela, Delcy Rodríguez, la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y ha reconocido la labor que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

Sánchez ha recordado que también habló con el líder opositor Edmundo González, refugiado en España, y ha destacado asimismo la conversación que mantuvo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica" y que debe dirigir al país a unas "elecciones libres, transparentes y limpias", ha subrayado.

Sánchez ha reconocido el trabajo que está haciendo Zapatero para la liberación de presos políticos, convencido de que "su buen hacer", junto al de otro actores y países cuya labor ha sido reconocida por las autoridades venezolanas, está haciendo posible las excarcelaciones que comenzaron el viernes.

En este contexto se ha congratulado por la liberación de los presos españoles y por su regreso a casa, como prometió a los familiares de tres de ellos cuando les recibió el pasado diciembre.

Una relación de igual a igual entre EEUU y la UE

Sobre EEUU y su vínculo con Europa, Sánchez, ha defendido de forma reiterada el pro-atlantismo de España, pero entendiéndolo como una relación de igual a igual entre la Unión Europea y el país norteamericano, no de "vasallaje" de los europeos ante la administración que ahora encabeza Donald Trump.

Además de cuestiones como Ucrania y Venezuela, los jefes de Gobierno de España y Grecia han abordado las aspiraciones de Trump sobre Groenlandia, después de que el presidente de Estados Unidos haya afirmado su determinación de controlar este territorio "por las buenas o por las malas".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que España firmó la pasada semana una declaración junto a otros países europeos sobre este asunto y se ha mostrado convencido de que se puede garantizar la seguridad en el Ártico. A su juicio, lo fundamental es ser conscientes de que la seguridad colectiva no es contradictoria con la seguridad de un país como Estados Unidos.

Por ello ha subrayado que todos han de contribuir a esa seguridad colectiva, y ha destacado que España lo demuestra de forma continua poniendo como ejemplo que tenga más de 2.000 efectivos militares desplegados en el este de Europa ante la amenaza del "neoimperialismo" del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Somos un Gobierno pro-atlantista que defendemos la vigencia y el vigor de la Alianza Atlántica, pero esa relación no admite desigualdades y es importante trabajar conjuntamente desde el respeto y teniendo en cuenta la comunión de valores y principios de todos los países occidentales", ha añadido antes de insistir en su idea de que no puede haber una relación de "vasallaje", sino de igual a igual.

La defensa de esos valores cree que debe aplicarse tanto ante las aspiraciones de Putin o "ante cualquier otra cuestión que tenga que ver con la violación del Derecho Internacional", en alusión a las pretensiones de Donal Trump con Groenlandia.

Por su parte, Mitsotakis ha señalado que el futuro de Groenlandia le corresponde decidirlo a este territorio y a Dinamarca, y que la Unión Europea debe estar en primera línea en la defensa del territorio de todos sus estados.

Pero se ha mostrado convencido de que se pueden encontrar soluciones sobre los asuntos de seguridad en el Ártico en beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico, y, ante ello, ha apelado a una Unión Europea unida.

Respecto a la relación bilateral entre España y Grecia, los dos jefes de Gobierno han destacado el buen momento que atraviesan y la importancia de la colaboración conjunta ante intereses comunes de la agenda europea.

Así, se han referido en concreto a la negociación del próximo presupuesto comunitario, con especial relevancia para los dos países con lo que se decida destinar a la política agraria común, o el cumplimiento del pacto migratorio

De la misma forma, Sánchez y Mitsotakis han resaltado la transformación económica de España y Grecia, en cuyo contexto, el presidente del Gobierno ha señalado que eran considerados los "enfermos de Europa" no hace muchos años y ahora son un referente y un motor de progreso.

Sánchez, que ha resaltado asimismo la importancia del acuerdo final al que la UE ha llegado con Mercosur, ha coincidido con su homólogo griego en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania y buscar la paz definitiva en Oriente Medio.

Sánchez cree que Sumar y sus demás socios apoyarán los incentivos a propietarios de pisos

Cambiando de tema, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que su socio de Sumar en el Ejecutivo de coalición, al igual que otros aliados parlamentarios, acabarán apoyando su plan para establecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios de vivienda que no suban el precio del alquiler.

Sánchez ha defendido la iniciativa que el Gobierno canalizará a través de un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas y cuyo contenido está trabajando "con todos los socios", ha aseverado.

Sumar, miembro del gobierno de coalición, ya ha advertido de que no va a apoyar en el Congreso la convalidación de ese decreto porque, en opinión del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se trata de una propuesta "ineficaz" e "injusta".

El jefe del Ejecutivo ha explicado que como hay comunidades autónomas que no están aplicando los preceptos de la Ley de Vivienda, que a su juicio permitirían frenar la subida de los precios, el Gobierno tiene que recurrir a herramientas propias para intentarlo, en este caso incentivando fiscalmente a los propietarios que acepten no subir el alquiler a sus inquilinos.

Y ello, en un momento en que, ha recordado, se van a actualizar más de 600.000 contratos de alquiler que cumplen cinco años, lo cual podría suponer un alza superior a la permitida para las revisiones anuales. Sumar plantea resolver este problema prorrogando los contratos que vencen este año.

Pedro Sánchez ha apuntado que "pese al debate" en el seno del Gobierno de coalición y a la posición de otros grupos -Podemos también lo ha rechazado-, él está seguro de que acabarán aprobando una medida que es "buena para la gente" y que no enfrenta a propietarios e inquilinos, sino que los une en favor de un "bien común".

Apoyar la financiación autonómica sin partidismos

Sobre la nueva financiación, Sánchez ha pedido este lunes a los gobiernos autonómicos que dejen a un lado el partidismo y apoyen el sistema que su Ejecutivo presentó la semana pasada y que, por ahora, no ha recibido apoyos para garantizar su viabilidad.

En respuesta a los periodistas, ha hecho “un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para de que dejen de lado la disputa partidista y piensen en sus ciudadanos y en mejorar la financiación de los servicios públicos, que se lleva en muchos casos más de un 60 o un 70% de sus presupuestos”.

También ha dirigido el mismo “llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias. Espero que podamos sacar adelante el sistema nuevo de financiación autonómica en este año”, ha dicho.

Sánchez ha señalado que “este Gobierno ha dado a las comunidades autónomas más recursos que nunca. Estamos hablando de un de un 47% más de lo que dio la anterior administración a las comunidades autónomas”.

Ha recordado que su nuevo modelo garantiza con 21.000 millones de euros más la financiación de la Sanidad, la Educación o la Dependencia.

Estos recursos proceden, ha explicado, “de la renuncia que hace la Administración General del Estado a financiar otras políticas públicas”, una decisión que demuestra su voluntad de “robustecer” los servicios sociales.

“No hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos, eso que cohesiona a una sociedad. Creo que once años después de caducado el modelo anterior, este gobierno pone una solución encima de la mesa que salvaguarda la multilateralidad, y que no hace perdedores, porque todos ganan”, ha explicado.

“Estamos en un momento económico en el que podemos garantizar esa financiación extra a las comunidades autónomas, porque España está creciendo", ha explicado, antes de llamar a todas las fuerzas a aprovechar la ocasión. Así, se ha mostrado convencido de que “podremos sacar adelante” la propuesta “en este año”.

“Este Gobierno tiene una experiencia contrastada”, ha añadido, en “sudar la camiseta y dialogar con las fuerzas parlamentarias para sacar cosas que inicialmente pueden parecer difíciles”.

El PP y Junts han anunciado que no van a apoyar el nuevo sistema que anunció la semana pasada el Gobierno. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá el miércoles próximo con los consejeros económicos de las comunidades para explicar en detalle la propuesta.