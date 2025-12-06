Sánchez niega injerencias en el 'caso Salazar' y ofrece "toda la ayuda" a las víctimas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado cualquier tipo de injerencia para cortocircuitar la investigación sobre los supuestos casos de acoso de su ex asesor Francisco Salazar y ha ofrecido toda "su ayuda" a las denunciantes, a la vez que ha reconocido y asumido en primera persona el "error" en los tiempos de gestión de los expedientes.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante una conversación informal con los periodistas en el Congreso durante la tradicional recepción organizada con motivo del Día de la Constitución.

El presidente del Gobierno ha subrayado que no tiene ningún tipo de contacto con el que fuera el secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y ha reiterado que se enteró de este caso a raíz de la noticia de eldiario.es. Ha reconocido que él mismo tiene "malestar", como todo el partido, por lo conocido.

Sobre la posibilidad de que el PSOE presente una denuncia ante la Fiscalía, el jefe del Ejecutivo ha mostrado todo su apoyo a las denunciantes pero ha recordado que la legislación indica que son ellas las que deben trasladar el caso a este organismo. Repitiendo este mensaje: "Todo el apoyo a las denunciantes que requieran".

Sánchez también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dotar de más capacidad de recursos humanos en el partido para afrontar este tipo de situaciones, aunque ha reivindicado que el PSOE tiene establecido un protocolo para actuar ante estas situaciones.

El presidente ha asumido en primera persona el error de tiempos en la tramitación de la investigación, pero ha insistido en que el PSOE es una organización feminista y que se debe dejar trabajar a la comisión independiente que lleva las denuncias de las antiguas empleadas de Salazar.

El caso Salazar ha provocado una fuerte marejada dentro del PSOE con amplios sectores pidiendo ser mucho más contundentes e incluso acudir a la Fiscalía, como solicitó Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno en Asturias. El partido no se puso en contactos con las denunciantes hasta esta misma semana cuando se conoció que incluso se habían caído del sistema informático las quejas de las mujeres desde que se abriera el expediente en el mes de julio.