Sánchez pide comparecer el 3 de septiembre en el Congreso para informar de la gestión en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 3 de septiembre en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la gestión del Gobierno ante la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, según informan fuentes parlamentarias.

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Sánchez ha solicitado este miércoles a primera hora su comparecencia y ha planteado que fuera el día 9, en la primera sesión plenaria prevista en el periodo ordinario de sesiones, pero finalmente se ha decidido que acuda a la cámara una semana antes.

El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que el BOE ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.