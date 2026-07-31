Sánchez viaja a Ceuta tras la muerte de 18 migrantes y la crisis se extiende a Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que la llegada de miles de personas desde Marruecos haya provocado una situación de máxima tensión en la ciudad autónoma y dejado al menos 18 fallecidos. Todos ellos habrían muerto ahogados cuando intentaban alcanzar a nado la costa española.

Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal, donde mantendrá un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Posteriormente, participará en una reunión de coordinación en el Palacio de la Asamblea de Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil; el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y representantes de Cruz Roja.

La visita se produce después de que el jefe del Ejecutivo asegurara este jueves que el Gobierno está “volcado” en dar una respuesta inmediata y que ha movilizado los recursos necesarios para recuperar la normalidad. España y Marruecos también han acordado reforzar la coordinación ante la presión migratoria y acelerar las devoluciones de las personas que hayan entrado de forma irregular.

La dimensión humanitaria de la crisis se agravó durante la jornada del jueves con la recuperación de 18 cadáveres en el mar. Salvamento Marítimo localizó el primer cuerpo a primera hora de la mañana y, posteriormente, la Guardia Civil encontró el resto en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.

Según las primeras hipótesis, las víctimas fallecieron ahogadas mientras trataban de alcanzar Ceuta a nado. Los hallazgos se produjeron después de varios días de llegadas continuadas, que han llevado al Gobierno a reforzar el dispositivo de seguridad y a desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil.

Melilla cierra su principal paso fronterizo

La presión sobre la frontera sur se ha extendido también a Melilla, donde se han registrado intentos de entrada por varios puntos del perímetro. La frontera de Beni Enzar, la única que permanece habitualmente operativa entre la ciudad autónoma y Marruecos, continúa cerrada, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que no se acerque al perímetro para evitar que la presencia de curiosos dificulte el trabajo de los servicios de seguridad y emergencia. Hasta la zona se ha desplazado la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh.

Los intentos de entrada no se han limitado a Beni Enzar. También se han producido movimientos en el antiguo paso de Barrio Chino, cerrado desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Fue en este mismo lugar donde tuvo lugar el salto masivo del 24 de junio de 2022, en el que murieron al menos 23 migrantes según las cifras oficiales de Marruecos, aunque distintas organizaciones elevaron considerablemente el número de víctimas.

Durante la noche, varios migrantes consiguieron encaramarse a la valla del antiguo puesto fronterizo. En la zona se escucharon detonaciones y gritos en medio de un amplio despliegue policial, mientras las fuerzas de seguridad trataban de contener el intento de entrada.

También se han registrado llegadas por el dique sur, que funciona como frontera terrestre y marítima en el extremo meridional de Melilla y cuyo tránsito había sido cerrado como medida preventiva. En el dispositivo han participado la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y vehículos de la Policía Militar.

Parte de las personas que consiguieron alcanzar la costa a nado se internaron a la carrera en el casco urbano por el barrio del Hipódromo. La Policía Local ha cortado los accesos por carretera a las zonas afectadas, mientras drones y helicópteros han supervisado diferentes puntos del perímetro fronterizo.

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Los primeros momentos de tensión se produjeron en Beni Enzar, donde las fuerzas de seguridad intervinieron ante un intento de entrada a la carrera. Varias ambulancias se desplazaron hasta el paso fronterizo y los agentes condujeron a diferentes grupos de personas desde el perímetro hacia el interior de la ciudad.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, cifró en “unos 300, 400 como mucho” las personas que habrían conseguido entrar durante la noche por vía terrestre y marítima. Según explicó en declaraciones a la Cadena COPE, se registraron intentos de acceso por dos puestos fronterizos y también por el dique sur.

Imbroda subrayó, no obstante, que lo sucedido en Melilla “no tiene comparación” con la situación de Ceuta. El dirigente popular calificó de “ejemplar” la actuación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, que, según defendió, permitió contener las entradas. También aseguró que la gendarmería marroquí colaboró en el dispositivo desplegado al otro lado de la frontera.