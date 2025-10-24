Sanidad estudiará las "vías jurídicas" para obligar al PP a hacer públicos los datos de sus cribados

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido este viernes a los consejeros del PP que estudiará "todas las vías jurídicas" para obligarles a hacer públicos los datos de sus cribados que hoy le han vuelto a negar en un nuevo "circo" en el que, además de "irresponsables", han demostrado ser unos "cafres".

En rueda de prensa y visiblemente enfadada, Mónica García les ha querido dejar claro que, con "el bochorno" que han protagonizado en el Consejo Interterritorial, no la están "boicoteando" a ella ni al Ministerio, sino a "la posibilidad de dar respuesta a una crisis de confianza que hay ahora mismo en la sanidad".

"Si los consejeros del PP han hecho hoy este numerito para intentar tapar la vergüenza de Andalucía, pues están haciendo un pan con unas tortas, sinceramente, porque la alarma social despertada en Andalucía la han extendido a todas sus comunidades", ha afirmado.

Es tan "absolutamente inadmisible" lo que ha ocurrido, ha dicho, que está convencida de que muchos están "avergonzados" de su actitud, que no sabe si ha obedecido a "directrices de Génova 13 o de la señora Ayuso desde la Puerta del Sol", que es donde ha iniciado esta "estrategia suicida" y esta "especie de guerra absurda contra la transparencia en un momento en el que las pacientes están asustadas y preocupadas".

"Han pasado de ser irresponsables a ser, perdónenme la palabra, cafres. Hoy tenían la oportunidad de dar respuesta a los pacientes, de dar confianza a sus ciudadanos y ciudadanas y, sin embargo, lo que han decidido es boicotear la transparencia y boicotear la información que deben darle a la ciudadanía", ha censurado.

Nada más iniciarse la reunión, los consejeros del PP, "saltándose todos los puntos del orden del día", le han anunciado su plante, que ya habían anticipado previamente a los medios. Aunque otras veces ha habido "amagos", esta es "la primera vez que pasa" que lo ejecutan, ha manifestado la responsable de Sanidad.

Así, Mónica García ha vuelto a preguntarse "qué quieren ocultar" las comunidades del PP negándose a dar la información de sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix y "a quién quieren proteger" con ello.

Una información que "debería ser transparente y estar a disposición de la ciudadanía", porque los datos "no son de la señora Ayuso, ni del señor Moreno Bonilla, ni del señor Mañueco, ni de los consejeros que hoy se ha ido de manera vergonzosa del Consejo Interterritorial. Los datos son de los ciudadanos y la transparencia que se no es una opción, es un requerimiento legal en el caso de la vigilancia en materia de salud pública", ha avisado.

Por ello, les ha anunciado que "van a tener noticias" de los servicios jurídicos del Ministerio. "Vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que los consejeros del Partido Popular den respuesta e información", ha subrayado.

Las consecuencias más inmediatas del plantón es que no se han podido votar dos acuerdos con los que se iba a destinar 2 millones de euros para reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer y mejorar los centros europeos referentes en nuestro país sobre esta enfermedad.

Pero también han impedido que prosperen otros puntos del orden del día como la ampliación de la cartera de servicios de cribados neonatales o el aumento hasta los 74 años del cribado de cáncer de colon.

Y además, "hoy han abandonado a los pacientes que tienen la enfermedad de Huntington, hoy han abandonado el procedimiento para certificar las patologías de aquellas personas que han estado expuestas al amianto y hoy han abandonado también a los pacientes que podían verse beneficiados de los centros de referencia (CSUR) de Neumología y Cirugía Torácica".

"Es absolutamente inadmisible, de una deslealtad con su ciudadanía y con la confianza en su Sistema Nacional de Salud que yo la verdad es que no tengo ya casi ni palabras", ha reconocido.

Mónica García ha mostrado su deseo de que los consejeros se enmienden porque "se han equivocado". "Aunque con la deriva que llevan yo creo que no van a rectificar, y por eso tendrán noticias de nuestros servicios jurídicos", ha concluido.