Santos Cerdán recurre su ingreso en prisión y denuncia una "causa general" contra él

Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, se considera víctima de una "causa general" contra él en la que se le ha enviado a prisión sin que existan indicios de su presunta actividad delictiva con el único fin de "provocar" una confesión como ocurrió en su día con el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Así lo plasma su abogado, Benet Salellas, en el recurso, al que ha tenido acceso EFE, contra su ingreso en prisión provisional dictado el pasado lunes por el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras tomarle declaración.

"No hay duda que estamos ante una 'causa general' contra el señor Santos Cerdán y que el objetivo es investigar 'para ver si' finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva", expone el recurso de 20 páginas presentado este jueves de forma directa en apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo.

Su defensa considera que Cerdán ha sido sometido "claramente" a una investigación prospectiva y sostiene que las obras concretas o adjudicaciones en las que habría tenido una participación delictiva "es algo que a día de hoy sigue sin concretarse claramente".

Duda del contenido "exacto y veraz" de las grabaciones de Koldo

En primer lugar, pone en duda la veracidad de los audios en los que se ha basado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para elaborar el informe en el que se ha basado el juez para imputar a Cerdán en esta causa. Señala al respecto que no consta "ni diligencia de clonado, ni de volcado, ni de apertura en sede judicial" de estos audios, además de que "antes que estuvieran a disposición de este Tribunal ya circulaban en la prensa".

"El contenido exacto y veraz de estas grabaciones, por lo tanto, nos plantea una importante duda", también por las "especiales circunstancias" que rodean su obtención y conservación y en las que el supuesto autor de la grabación, Koldo García, "se graba a si mismo mientras realiza la proposición delictiva y esta proposición delictiva es al mismo tiempo la conducta delictiva y la pretendida prueba sobre el delito".

A esto suma la circunstancia de que Koldo ha sido colaborador de la Guardia Civil, que incluso le condecoró en 2018, "y del que se comprueba que desarrolla un papel claramente misterioso en este expediente (no olvidemos que en su domicilio se llegaron a encontrar hasta 23 teléfonos móviles aparte de una grabadora Philips)".

El abogado de Cerdán también cuestiona que se relacione a su cliente con las adjudicaciones de obras a la constructora navarra Servinabar, de la que, según un contrato privado que consta en la causa, el exdirigente socialista sería propietario en un 45%.

La hipótesis de los cinco millones en mordidas: "Mera creatividad judicial"

Acusa además al juez de "mera creatividad judicial" en relación a su hipótesis de que las mordidas por las obras supuestamente adjudicadas a través de esta trama podrían haber supuesto un "botín" de cinco millones de euros, si la cantidad detraída de las mismas fue del 1%. "Se habla de 1% por mera creatividad judicial, dicho con el máximo respeto, porque nada hay en la causa que permita establecer este porcentaje", apunta.

Rebate asimismo la acusación de que Cerdán tenía "un papel de reclamación de cantidades de dinero a las constructoras", y destaca que no consta "comunicación alguna entre el señor Cerdán y las constructoras ni tampoco la existencia de pagos". "No puede olvidarse en este punto que Servinabar, como se ha indicado, no es adjudicataria de ninguna de las obras investigadas. Por lo tanto, nuevamente, el órgano judicial construye sobre la nada y pretende proteger unas fuentes de prueba sin saber qué pruebas defiende", sostiene.

En cuanto al riesgo de destrucción o manipulación de pruebas, con el que el juez motivó la prisión, alega que el hecho de que la causa lleve en marcha varios meses, durante los que se han acordado entradas y registros, incluso el clonado de los correos de un partido político -en alusión al requerimiento al PSOE para clonar el correo de Cerdán-, "no puede justificar en este momento una decisión de prisión provisional para proteger la investigación".

También rechaza que no se haya investigado patrimonialmente a Cerdán porque el atestado de la UCO ya contiene un listado de dos de sus cuentas corrientes y destaca que pese a ello no se ha encontrado "un enriquecimiento ni tampoco un incremento de su patrimonio durante los últimos años y que esto no concuerda con la tesis delictiva".

"Por lo tanto, nuevamente, el órgano judicial confunde querer encontrar pruebas con tener a su disposición las pruebas", denuncia el abogado, que lamenta que su defendido haya sido considerado como "presunto culpable".

Salellas tilda además de "grave agravio comparativo" que su cliente sea el único en prisión provisional cuando los demás -José Luis Ábalos o Koldo- "se encuentran relacionados con una imputación fáctica mucho más amplia" como "la trama de las mascarillas y el resto de hechos que dieron pie a esta causa especial".