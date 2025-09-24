¿Qué significa la decisión del juez? ¿Puede ordenar Peinado que el caso acabe en un jurado popular?

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea juzgada ante un jurado popular en la pieza en la que investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en Moncloa, y en las funciones que presta para ella.

El auto dictado por el magistrado, que también propone juzgar por esta vía a la asistente, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, deja algunas preguntas rápidas:

¿Qué significa el auto del juez Peinado? ¿Es firme?

El auto del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid implica transformar esta parte de la causa para que en un futuro la pueda juzgar un jurado popular, y puede ser recurrido.

De forma inmediata, supone que los tres investigados han sido citados el próximo sábado para que el magistrado les concrete su imputación y sus letrados pueden pedir en ese punto el sobreseimiento de la causa.

El procedimiento puede vivir todavía giros y una instancia superior puede corregir a Peinado porque todavía hay varios recursos contra sus decisiones pendientes de resolver, incluido el de la Fiscalía contra la apertura de esta pieza separada o los presentados contra las imputaciones de los tres investigados.

¿Significa que habrá juicio?

Para que se celebre juicio primero tiene que dictar Peinado su apertura y será determinante la respuesta que dé la Audiencia Provincial de Madrid a los recursos presentados en esta pieza.

A partir de la semana que viene, la Audiencia comenzará a deliberar dichos recursos y tendrá que decidir, por ejemplo, si avala o rechaza la imputación de los tres investigados en esta pieza o la apertura de esta pieza separada.

Si se llega a celebrar el juicio, tendría lugar en otra sección de la Audiencia de Madrid, a la que compete fijar la fecha.

El jurado estaría compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo sin causas de incompatibilidad, dos suplentes y un magistrado que lo preside. Las partes pueden recusar a cuatro de ellos. El jurado tiene que alcanzar un veredicto y decidir sobre la culpabilidad de los acusados, pero es al juez que dirige el juicio a quien le corresponde dictar sentencia.

¿Puede un juez decidir libremente si un procedimiento pasa a un tribunal de jurado?

La ley del Tribunal del Jurado, de 1995, señala que el juez de instrucción procederá a incoar el procedimiento para lo juzgue un jurado popular cuando se impute un delito atribuido al Tribunal del Jurado y "previa valoración de su verosimilitud".

El delito de malversación figura entre ellos y la normativa es clara en este punto.

En cambio, el juez tiene un mayor margen de interpretación en el caso de que en una causa figuren delitos que no competen a los jurados populares. En ese caso, solo se les podría atribuir su enjuiciamiento si esos delitos están conectados a otros que sí sean su competencia.

Por el momento, Peinado solo se ha pronunciado sobre la pieza separada de malversación y no ha tomado ninguna decisión en la causa principal, en la que investiga otros delitos.

En todo caso, las partes pueden instar a que se modifique el procedimiento si consideran que los delitos no son competencia del jurado.

¿Es normal que los haya citado en sábado?

No es habitual, pero a lo largo de esta causa Peinado ya ha intentado citar alguna vez en fin de semana e incluso interrogó en Miércoles Santo al ministro Félix Bolaños, y ha adoptado decisiones relevantes en agosto.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que ese día Peinado tiene guardia de juicios rápidos y ha previsto ese trámite -que en principio es ágil- cuando termine esas vistas.

Este sábado 27 de septiembre, Peinado cumple 71 años, uno menos de la edad máxima de jubilación de los jueces.

¿Ha terminado ya la investigación?

No necesariamente. Las partes pueden solicitar nuevas diligencias tras la comparecencia del sábado y la acusación popular que ejerce Iustitia Europa ya ha avanzado que lo hará.

Además, hay diligencias pendientes, y recurridas, como la petición del juez de todos los correos enviados por Begoña Gómez desde su dirección mail de Moncloa en los últimos 7 años. El juez puede también ordenar nuevas diligencias "limitadas a la comprobación del hecho justiciable" y respecto a los imputados.

De no ordenarlas, sí finalizará la instrucción y el magistrado pedirá que las partes trasladen sus conclusiones provisionales de cara a abrir juicio oral.

Por otra parte, sigue su curso la pieza principal contra Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida.

¿Hay precedentes de juicios con jurado a personalidades políticas?

Hay pocos precedentes de situaciones similares, pues los juicios a dirigentes políticos suelen ser de gran envergadura, y se juzgan en órganos superiores o, si afectan a aforados, recaen en el Tribunal Supremo.

Además, aunque el delito de malversación corresponde a jurados populares, son pocos los casos de este tipo penal que enjuician. El año pasado, por ejemplo, solo uno de los 48 juicios con jurado en la Audiencia de Madrid se refería a malversación, según indican a EFE fuentes jurídicas.

Entre los precedentes, destaca el del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, absuelto de cohecho por un jurado popular, o el veredicto de no culpabilidad de seis acusados de malversación por espiar en 2008 a cargos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Para su deliberación, el jurado popular se reúne a puerta cerrada y no pueden comunicarse con nadie hasta emitir el veredicto. Pese a ello, algunos dirigentes, como Emiliano García-Page, temen un "juicio político" contra la mujer del presidente del Gobierno.