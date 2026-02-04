Transparencia total
Transparencia total
Buscar

TRANSPORTES

Los sindicatos mantienen la huelga en el sector ferroviario tras reunirse con Transportes

  • La huelga se ha convocado para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero
  • La reunión, de carácter preliminar ha discurrido "en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias. EFE/Rodrigo Jiménez

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de tres jornadas de huelga los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, tras la primera reunión celebrada con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que evite las movilizaciones, según recoge EFE.

Así lo han indicado los sindicatos a los medios tras la reunión que han mantenido con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras la que han acordado emplazarse a próximas reuniones.

La reunión, de carácter preliminar y capitaneada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha discurrido "en tono positivo y con la voluntad de mantener el diálogo en los próximos días", según fuentes ministeriales.

Los sindicatos se han movilizado para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que han causado 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats