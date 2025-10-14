Sumar se desmarca de la subida de las cuotas a autónomos y PP, Vox y Junts la rechazan

PP, Vox y Junts han dejado claro este martes su rechazo a la propuesta de subida de cuotas para 2026 para los autónomos planteada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la que también se ha desmarcado Sumar.

"Ni un solo voto de Junts irá a apretar más a los autónomos. Lo que hace falta es rebajar la presión fiscal en las clases medias y trabajadoras de Catalunya", ha dejado claro la diputada de Junts Miriam Nogueras en X.

Un rechazo que ayer también avanzó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que comparte Vox.

"Se ve que todavía no es suficiente y quieren subirle todavía más la cuota a los autónomos, que son los que sostienen este país, porque España se sostiene gracias a la gente que levanta la persiana", ha subrayado esta mañana la diputada de Vox, Pepa Millán.

Y el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2026 incluye una ayuda de al menos 300 euros por cotizante para paliar una posible subida de las cuotas de los trabajadores autónomos.

La propuesta también ha generado dudas en el seno del Gobierno de coalición y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la propuesta planteada por el Ministerio de la socialista Elma Saiz.

"Si la propuesta es la que ha transcendido (...) desde Sumar no la compartimos (...) la progresividad empieza por abajo", ha declarado Díaz en La Sexta.

La propuesta que el Gobierno puso ayer en la mesa de negociación supone elevar en 17 euros la cuota más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

El planteamiento se enmarca en las negociaciones para pactar las cuotas de los autónomos para los próximos tres años en lo que supone el desarrollo de un acuerdo que todas las partes (Gobierno, patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos) cerraron para ir avanzando hacia un sistema en el que se cotice según ingresos.

ATA mantiene reuniones con los grupos

El presidente de la asociación de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, había asegurado esta mañana que está manteniendo reuniones con grupos parlamentarios para que rechacen el decreto de subida de las cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia que les presentó ayer el Gobierno.

"El decreto no va a llevar nuestro aval y espero que tampoco el del Congreso", ha añadido.

Las mujeres autónomas ingresan un 30% menos que los hombres Ver más

ATA, que considera la propuesta como un "sablazo", ha sido la asociación más crítica, mientras que UPTA ha señalado que la estudiarán para hacer más propuestas, entre ellas establecer un tramo inferior al más bajo, y UATAE ha apuntado que "no va en la línea adecuada" al interrumpir la reducción de cuotas para los de menores ingresos.

Por su parte, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha expresado "su rotundo rechazo a la propuesta".

Las negociaciones de esta mesa seguirán en las próximas semanas en aras de pactar ese nuevo esquema de cotización para los próximos tres años, así como las mejoras en la protección social del sistema.