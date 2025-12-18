Teléfonica llega a un acuerdo con UGT para reducir a 4.539 trabajadores las salidas del ERE

Telefónica ha rebajado este jueves a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, han informado fuentes sindicales tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

A falta de conocer la postura de CCOO, se prevé que el acuerdo, que contempla también la renovación de tres convenios colectivos, se firme el próximo lunes.

La multinacional planteó en un primer momento hasta 6.088 despidos, por lo que esta nueva cifra supone un 25,45% menos de afectación, aunque esas salidas podrían ampliarse hasta las 5.040 siempre que sean voluntarias, informan fuentes sindicales.

El grueso de los siete EREs corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175. Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos.

Los convenios colectivos

UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10% a través de nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios. El sindicato ha asegurado haber alcanzado sus objetivos marcados en la negociación y por ello defiende que refrendará los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos, que se realizará durante la mañana del lunes.

Asimismo, la dirección ha planteado que el convenio especial de cotización asegure las aportaciones a la Seguridad Social, mientras que las personas no prejubilables contarán con un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector". En cualquier caso, UGT ha reivindicado que la voluntariedad será el principio vertebrador de la adscripción, cuyos resultados se conocerán a finales de enero, pues en las próximas semanas se abrirá el periodo para inscribirse en el ERE a través de las prejubilaciones.

Por otro lado, UGT asegura que las revisiones salariales y la jornada de 36 horas se extenderán a los tres convenios colectivos que amparan a las siete filiales afectadas por los ERE: empresas vinculadas, GBUs (que incluye a Telefónica SA, Global Solutions e Innovación) y Movistar+.

"Este acuerdo supone un avance relevante frente a la lógica de destrucción neta de empleo, contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas y refuerza la viabilidad a largo plazo, demostrando que es posible abordar procesos de reestructuración sin renunciar a la creación de empleo ", ha defendido el sindicato.